У клиентов Монобанка исчезают деньги во время сбоев в приложении: как не стать жертвой мошенников

Одна из клиенток банка потеряла более 50 000 гривен из-за сбоя в приложении. Женщина зашла в приложение, чтобы проверить, поступили ли средства от подруги и случайно заметила, что собственные и кредитные средства сняты через 30 транзакций в мексиканских песо в одном из магазинов через Apple Pay.

Детали

У клиентки банка во время сбоя приложения сняли все средства. Причем 54 316 гривен составляли кредитные средства. Она обратилась в банк, но там лишь ответили, что такие транзакции “невозможно отследить”. Об инциденте женщина рассказала на своей странице в Фейсбук.

Женщина утверждает, что ее ограбили прямо в приложении и похитили все сбережения. За время мошенничества она не получила ни одного уведомления на телефон о снятии средств, в ее карточку не заблокировали.

Женщина обратилась к соучредителю Монобанка Олегу Гороховскому, чтобы тот объяснил какая система безопасности существует в банке. Она говорит, что служба поддержки требует оплатить кредит за три месяца.

Оказалось, что данные ApplePay похитили, кто-то установил приложение и добавил карту на телефон в Мексике. Банк не сообщил о новом добавленном устройстве и не среагировал, что картой пользуются одновременно в Берлине и Мексике. Во время мошенничества приложение не работало, поэтому она не могла заблокировать карту.

Пострадавшая отмечает, что подобная история произошла в прошлом году с другой клиенткой банка, но ей удалось вернуть средства. Поэтому она надеется на решение ситуации со стороны Монобанка.

Советы платежной системы

Ни в коем случае не разглашайте все реквизиты платежной карты и контролируйте движение средств на счет. Банк по телефону может спросить первые шесть и последние 4 цифры карты. Для получения платежа достаточно сообщить только 16-значный номер карты.