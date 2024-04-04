Все згідно закону: українцям розповіли, за що вони не повинні платити в супермаркетах

Дуже багато людей не знають своїх прав на повноважень. Це й не дивно, адже всі законодавчі нюанси можуть лише юристи. Однак інколи знати бодай базові закони — дуже корисно. Наприклад, чи знаєте ви, що не повинні відшкодовувати річ, яку ви або ваша дитина розбила чи пошкодила в магазині? Всю відповідальність за майно й в тому числі за зіпсоване несе власник супермаркету/торгової точки. Нести відповідальність за зіпсоване майно покупці можуть лише в тому випадку, якщо пошкодили його навмисно.

Про це пояснюють у Держпродспоживчслужбі

Експерти зазначають, що згідно зі статтею 323 Громадянського кодексу, покупці не несуть відповідальності за товар в магазині.

“Якщо ви розбили випадково товар, не поспішайте за нього платити, адже законодавство на стороні споживачів”, – зазначають правознавці.

Також в цьому ж кодексі прописано, що власник магазину повинен подбати про належне розташування та безпечне зберігання товару. А ще немає права змушувати покупців відшкодовувати зіпсоване майно, чи намагатися вмовити покупця купити цю річ.

“Тому якщо працівники закладу наполягають на вашій вині, то її потрібно спочатку довести в суді. Самостійно стягувати такі виплати працівники магазину не мають права, а лише зафіксувати факт пошкодження свого майна. Слід пам’ятати, що відшкодування коштів за пошкоджений/знищений товар” здійснюється виключно в судовому порядку. Але вже в суді магазин має довести, що ви зробили це навмисно”, – зазначають експерти.

Також про це з вами повинні спілкуватись виключно власник магазину чи його представник, наприклад, керуючий або адміністратор. Охоронці до речі таких повноважень не мають. Вони повинні лише стежити за порядком в залі. Змушувати покупців щось компенсувати охоронці не можуть бодай тому, що вони зазвичай не є працівниками супермаркету. Вони працюють в охоронних компаніях, а не напряму числяться в штаті магазину.

Якщо вас не відпускають з магазину — можете викликати поліцію.