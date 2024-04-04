У клієнтів Монобанку зникають гроші під час збоїв у застосунку: як не стати жертвою шахраїв

Одна з клієнток банку втратила понад 50 000 гривень через збій в застосунку. Жінка зайшла в додаток, щоб перевірити чи надійшли кошти від подруги та випадково помітила, що власні та кредитні кошти знято через 30 транзакцій в мексиканських песо в одному з магазинів через Apple Pay.

Деталі

В клієнтки банку під час збою застосунку зняли всі кошти. Причому 54 316 гривень становили кредитні кошти. Вона звернулася в банк, але там лише відповіли, що такі транзакції “неможливо відстежити”. Про інцидент жінка розповіла на своїй сторінці у Фейсбук.

Жінка стверджує, що її пограбували прямо в застосунку та викрали всі заощадження. За час шахрайства вона не отримала жодного сповіщення на телефон про зняття коштів, в її картку не заблокували.

Жінка звернулася до співзасновника Монобанку Олега Гороховського, щоб той пояснив яка система безпеки існує в банку. Вона говорить, що служба підтримки вимагає сплатити кредит за три місяці.

Виявилося, що дані ApplePay викрали, хтось встановив застосунок і додав картку на телефон у Мексиці. Банк не повідомив про новий доданий пристрій і не зреагував, що карткою користуються одночасно в Берліні та Мексиці. Під час шахрайства застосунок не працював, тож вона не мала змоги заблокувати картку.

Постраждала наголошує, що подібна історія сталася торік з іншою клієнткою банку, але їй вдалося повернути кошти. Тож вона сподівається на вирішення ситуації з боку Монобанку.

Поради платіжної системи

В жодному разі не розголошуйте всі реквізити платіжної картки та контролюйте рух коштів на рахунок. Банк телефоном може запитати перші шість та останні 4 цифри картки. Для отримання платежу достатньо повідомити лише 16-значний номер картки.