Банки продолжают массово блокировать счета клиентов: в НБУ рассказали, в каких случаях это законно

В последние несколько месяцев украинцы регулярно жалуются на сайте Минфина на разные банки, которые блокируют их счета в одностороннем порядке. Участились даже случаи, когда клиенты подавали в суд на банк и выигрывали это дело. Это натолкнуло многих на мысль, что такая внезапная блокировка счетов действительно не всегда законна. В Национальном банке Украины объяснили, когда банки могут блокировать счет и на каких основаниях.

НБУ руководствуется действующим законодательством

Процесс блокирования счетов регулируется статьей 15 закона “О предупреждении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансировании терроризма и финансировании распространения оружия массового уничтожения”.

Этот закон позволяет банкам в одностороннем порядке разорвать сотрудничество с клиентами, если:

Банк подозревает, что клиент не действует лично, то есть его счетами завладел кто-то другой. К примеру, если лицо не прошло верификацию или идентификацию и банк не может установить конечного бенефициара. Система отмечает действия клиента рискованными, а сам клиент не предоставляет никаких документов для осуществления всех необходимых проверок. Клиент предоставил банку неверные данные о себе или своих доходах, чтобы ввести работников финучреждения в заблуждение.

Также иногда банк может расторгнуть сотрудничество в одностороннем порядке, опираясь на условия договора, в которых может быть прописано множество различных пунктов. С этим договором каждый автоматически соглашается, если он открывает в том или ином банке счет.

“Отказать клиенту в обслуживании в одностороннем порядке банк может исключительно при наличии оснований, определенных в статье 15 Закона об избежании легализации. Банк самостоятельно принимает решение об отказе клиенту в проведении финансовой операции или обслуживании, руководствуясь при этом требованиями законодательства в сфере противодействия отмыванию средств/финансированию терроризма и внутренними документами и с учетом риск-ориентированного подхода”, – отмечают в НБУ.

Однако если вы не совершали ничего незаконного, а банк заблокировал ваш счет, то непременно отстаивайте свои права. Иногда, опираясь на финансовый мониторинг, банки несколько превышают собственные полномочия.