В Украине можно работать удаленно и зарабатывать до 70 тыс. грн: вакансии не связаны с ИТ-сферой

Рынок труда в Украине очень разнообразен. Все динамично развивается и меняется. Еще несколько лет назад вакансий, предусматривающих отдаленную занятость, практически не было. Сейчас же это каждое третье объявление, если и не больше. И что интереснее всего все эти вакансии никак не связаны с ИТ-сферой. Более того, на многих из них можно зарабатывать до 70 тысяч гривен, а трудоустроить готовы даже человека без опыта. Мы собрали несколько самых интересных предложений, которые есть на украинских платформах по поиску работы.

Направления очень разные

Направления и сферы деятельности очень отличаются, однако в основном все сводится к продаже, консультированию или обучению.

Вот несколько актуальных предложений.

Продавец QR-кодов на памятники. Платить за такую работу готовы до 45 000 гривен в месяц. О чем вообще речь? В последнее время популярность набирают специальные QR-коды, которые крепят к надгробному памятнику. Если поднести к этому коду смартфон, можно увидеть фотографии, видео с умершим, или почитать его некролог. То есть, увидеть ту информацию, которую родственники скажут зашифровать в QR-код. Подобная практика в Украине еще не слишком распространена, однако, судя по отзывам в соцсетях, имеет хорошие перспективы. “Перспективы карьерного роста: Докажите свою эффективность и станьте управляющим отделом продаж!” – говорится в объявлении. Менеджер по продажам со знанием иностранных языков. Зарплата до 70 000 гривен. “Знание чешского или словацкого языка на продвинутом или свободном уровне (В2-С2). Навыки в продажах будут преимуществом. Способность к быстрому обучению и стремлением постоянно развиваться. Способность определить потребности клиента и предлагать индивидуальные решения. Грамотный язык и сильные коммуникационные навыки. Работа в команде единомышленников: “Мы строим нашу команду на честности и справедливости, ценим каждого сотрудника и создаем атмосферу взаимопомощи”, – написали представители этой вакансии. Специалист по службе поддержки и консультирования. Зарплата до 20 тысяч гривен. “Принимать входящие обращения от клиентов (e-mail, онлайн-чаты). Поддерживать дружескую атмосферу в общении с клиентами. Выявлять клиентоориентированность в работе и максимально помогать в решении вопросов“, — говорится в объявлении.

И таких объявлений достаточно. Зачастую потенциальным работникам предлагают ставку и бонусы, например, за количество проданного товара или услуг.