В Україні можна працювати віддалено і заробляти десятки тисяч: вакансії не пов’язані з ІТ-сферою

Ринок праці в Україні дуже різноманітний. Все динамічно розвивається та змінюється. Ще кілька років тому вакансій, які б передбачали віддалену зайнятість, практично не було. Зараз же — це кожне третє оголошення, якщо й не більше. І що найцікавіше всі ці вакансії ніяк не пов’язані з ІТ-сферою. Ба більше на багатьох із них можна заробляти до 70 тисяч гривень, а працевлаштувати готові навіть людину без досвіду. Ми зібрали кілька найцікавіших пропозицій, які наразі є на українських платформах з пошуку роботи.

Напрямки дуже різні

Напрямки та сфери діяльності дуже різняться, однак здебільшого все зводиться до продажів або консультування чи навчання.

Ось, кілька актуальних пропозицій.

Продавець QR- ко дів на пам’ятники. Платити за таку роботу готові до 45 000 гривень на місяць. Про що взагалі мова? Останнім часом популярності набирають спеціальні QR- коди, як і кріплять до надгробного пам’ятника. Якщо піднести до цього коду смартфон, то можна побачити фотографії, відео з померлим, чи почитати його некролог. Тобто побачити ту інформацію, яку родичі скажуть зашифрувати у QR- код. Подібна практика в Україні ще не надто поширена, однак судячи з відгуків у соцмережах має гарні перспективи. “Перспективи кар’єрного зростання: Доведіть свою ефективність та станьте керуючим відділом продажів!” – йдеться в оголошенні. Менеджер з продажів зі знанням іноземних мов. Зарплата до 70 000 гривень. “Знання чеської або словацької мови на просунутому або вільному рівні (В2-С2). Навички у продажах будуть перевагою. Здатність до швидкого навчання та прагнення постійно розвиватися. Здатність визначити потреби клієнта та пропонувати індивідуальні рішення. Грамотна мова та сильні комунікаційні навички. Робота в команді однодумців: “Ми будуємо нашу команду на чесності та справедливості, цінуємо кожного співробітника і створюємо атмосферу взаємодопомоги”, – написали представники цієї вакансії. Спеціаліст зі служби підтримки та консультування. Зарплата до 20 тисяч гривень. “Приймати вхідні звернення від клієнтів (e-mail, онлайн-чати). Підтримувати дружню атмосферу у спілкуванні з клієнтами. Виявляти клієнтоорієнтованість у роботі та максимально допомагати у вирішенні питань”, – йдеться в оголошенні.

Й таких оголошень є достатньо. Дуже часто потенційним працівникам пропонують ставку та бонуси, наприклад, за кількість проданого товару чи послуг.