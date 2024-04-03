Польша готовит кардинальные изменения для украинцев: смогут ли беженцы и дальше оставаться в этой стране

В настоящее время в Польше проживает очень много украинцев. Речь именно о тех, кто приехал во время войны и получил временное убежище. До сегодняшнего дня в этой стране уже почти не осталось социальной поддержки. Предусмотрены лишь некоторые единовременные выплаты и целевая помощь наиболее уязвимым категориям населения. Однако была и пока есть еще программа 40+. Она предусматривала компенсацию в размере 40 злотых на одного человека тем полякам, которые приютили у себя дома украинцев. Но как стало известно, польское правительство хочет отменить эту компенсацию из-за того, что ею слишком злоупотребляют.

Инициативу должны рассмотреть до конца апреля

С такой инициативой выступило Министерство внутренних дел Польши. Сначала до конца апреля должны быть внесены соответствующие поправки в законопроект. А затем этот закон еще должен рассмотреть и утвердить Парламент.

По словам инициаторов отмены этой программы, украинцы все равно смогут получать бесплатное жилье в местах коллективного размещения. По крайней мере, возможность временно пожить некоторое время пока не смогут арендовать себе жилье, предоставлять всем желающим.

Сейчас в таких центрах проживает около 42 000 граждан и это наполовину меньше, чем в 2022 году.

Также среди других изменений – обновление статуса для украинцев. Правительство хочет предлагать украинцам оформить новый статус PESEL UKR. Он будет давать возможность находиться в Польше на легальных условиях 18 месяцев и позволит покидать страну на срок до 30 дней. Правительство отмечает, что украинцы будут иметь право выбирать между временным убежищем и этим новым статусом.

Если беженцы захотят выбрать новый статус, то им придется оформить специальную “карту пребывания”. Для этого нужно будет зарегистрироваться в электронной системе и обратиться к местным властям того города, в котором они находятся с перечнем необходимых документов.