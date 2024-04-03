Польща готує кардинальні зміни для українців: чи зможуть біженці й надалі залишатися в цій країні

04Наразі в Польщі проживає дуже багато українців. Мова саме про тих, хто приїхав під час війни та отримав тимчасовий прихисток. До сьогодні в цій країні вже майже не залишилося соціальної підтримки. Передбачено лише деякі одноразові виплати та цільову допомогу найвразливішим категоріям населення. Проте, була й поки є ще програма 40+. Вона передбачала компенсацію у розмірі 40 злотих на одну особу тим полякам, які прихистили в себе вдома українців. Та як стало відомо, наразі польський Уряд хоче скасувати цю компенсацію через те, що нею надто зловживають.

Ініціативу мають розглянути до кінця квітня

З такою ініціативою виступило Міністерство внутрішніх справ Польщі. Спочатку до кінця квітня мають внести відповідну поправку в законопроєкт. А потім цей закон ще має розглянути та затвердити Парламент.

Зі слів ініціаторів скасування цієї програми, українці все одно зможуть отримувати безкоштовне житло в місцях колективного розміщення. Принаймні можливість тимчасово пожити деякий час допоки не буде змоги орендувати помешкання, надаватимуть всім бажаючим.

Наразі в таких центрах проживає приблизно 42 000 громадян і це наполовину менше ніж у 2022 році.

Також серед інших змін — оновлення статусу для українців. Уряд планує пропонувати українцям оформити новий статус PESEL UKR. Він даватиме можливість перебувати в Польщі на легальних умовах 18 місяців і дозволятиме покидати країну на термін до 30 днів. Уряд зазначає, що українці матимуть право обирати між тимчасовим прихистком та цим новим статусом.

Якщо біженці захочуть обрати новий статус, то їм доведеться оформити спеціальну “картку перебування”. Для цього треба буде зареєструватися в електронній системі й звернутися до місцевої влади того міста в якому вони перебувають з переліком необхідних документів.