В Раді пояснили, як зміняться умови бронювання військовозобов’язаних працівників

Наразі в Україні триває мобілізації, і вже тривалий період часу підприємства мають змогу бронювати військовозобов’язаних працівників. В перший рік війни з цим було дуже проблематично, адже броні розглядали та затверджували місяцями. Потім цей процес суттєво пришвидшили й тепер від моменту подачі заявки підприємством до моменту отримання броні проходить не більше 25 календарних днів. Однак, є й багато вимог, які має виконати підприємство, щоб мати змогу бронювати співробітників. Наразі, новий закон про мобілізацію, який все ще на розгляді, передбачає чергові зімни, які торкнуться бронювання.

Нову модель економічного бронювання представили у Верховній Раді

Голова комітету Верховної Ради Дмитро Наталуха представив модель економічного бронювання. В ній йдеться, що бізнес, як і раніше матиме можливість забронювати 50% від усіх військовозобов’язаних, що працюють на підприємстві.

Також, серед тих умов, які компанія точно має виконати, наступне:

Відсутність податкових боргів. Сплата військового збору на кожного працівника за окремою формулою. Ця формула виглядає як: 1,5% від зарплати+ставка (фіксована) 20 000 гривень щомісяця.

Ось, яку покрокову інструкцію потрібно виконати компаніям, щоб забронювати працівників:

Сплатити необхідний збір. Для цього потрібно подати звіт про кожного працівника. Це можна зробити на електронному порталі. Також подати квитанцію про сплату збору, а якщо мова про ФОП, то довідку про рух коштів. Пройти верифікацію. Спочатку податкові органи перевіряють компанію на відсутність різноманітних боргів, а потім й самого військовозобов’язаного, якому хочуть видати броню. Після проходження перевірки особі видаватимуть жовтий QR- код. Протягом наступних 60 днів потрібно буде оновити персональні дані в ЦНАП. Після оновлення цих даних, працівник отримує зелений QR- код, який остаточно підтверджує, що бронювання є і воно дійсне.

Якщо мова про бронювання ФОП, то потрібно ще додати довідку про оборот на суму не меншу ніж вартість трьох місяців бронювання.

Також в Раді зазначили, що компанія сама може визначати, кого бронювати. Однак, якщо особа має дефіцитну військову спеціальність, то їй броню не дадуть.