Многим пенсионерам начислят двойную прибавку к пенсии: кого касается и о каких суммах идет речь?

В 2024 году и минимальная зарплата и пенсии немного изменятся. Период когда эти выплаты были заморожены истек, и теперь некоторые из пенсионеров получат сразу двойную надбавку. Речь идет о тех пенсионерах, которые уже достигли пенсионного возраста, но продолжают работать. Им пенсии будут перечислены 1 апреля, однако надбавка будет выплачена только в июне. Однако тогда люди получат двойную надбавку, то есть сразу за два месяца. Важным требованием является наличие страхового стажа – 24 месяца, по состоянию на 1 марта 2024 года.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины

“С 1 апреля пенсии автоматически перечислят пенсионерам, которые после назначения / предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2024 года приобрели 24 месяца страхового стажа, или отработавших менее 24 месяцев, но после назначения или предварительного перерасчета пенсии прошло два года“, – заявили в ПФУ.

Также в ПФУ сообщили и о ряде других доплат и перерасчетов, состоявшихся 1 апреля. В частности, выросла минимальная зарплата до 8000 гривен, а значит, минимальная гарантированная пенсия тоже выросла до 3200 гривен, ведь она не может составлять менее 40% от зарплаты. Те у кого пенсия выше минимальной тоже будут иметь доплаты, однако их суммы будут рассчитывать индивидуально. Все зависит от количества стажа и размера страховых взносов, которые вносились в течение трудового периода.

Кроме этого, в ПФУ заявили, что в этом году актуальными остаются и возрастные надбавки. То есть люди, достигшие 70, 75 и 80 лет, автоматически будут получать пенсию на несколько сотен гривен больше. Но при условии, что у них весь необходимый стаж. Эта прибавка, например, не касается так называемой социальной пенсии. То есть той, которую насчитывают людям, достигшим 65 лет и не имеющим даже 15 лет стажа.