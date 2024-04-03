Багатьом пенсіонерам нарахують подвійну надбавку до пенсії: кого стосується та про які суми мова?

У 2024 році й мінімальна зарплата і пенсії трохи зміняться. Період коли ці виплати були замороженими минув, й тепер дехто з пенсіонерів отримає відразу подвійну надбавку. Мова про тих пенсіонерів, які вже досягли пенсійного віку, але продовжують працювати. Їм пенсії перерахують 1 квітня, однак надбавка буде виплачена лише у червні. Проте тоді люди отримають подвійну надбавку, тобто відразу за два місяці. Важливою вимогою є наявність страхового стажу — 24 місяці, станом на 1 березня 2024 року.

П ро це повідомили у Пенсійному Фонді України

“З 1 квітня пенсії автоматично перерахують пенсіонерам, які після призначення / попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу, або які відпрацювали менше ніж 24 місяців, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки”, – заявили у ПФУ.

Також у ПФУ повідомили й про ряд інших доплат та перерахунків, які відбулися 1 квітня. Зокрема, зросла мінімальна зарплата до 8000 гривень, а відтак мінімальна гарантована пенсія теж виросла до 3200 гривень, адже вона не може становити менш як 40% від зарплати. Ті в кого пенсія вища ніж мінімальна теж матимуть доплати, однак їх суми розраховуватимуть індивідуально. Все залежить від кількості стажу, та від розміру страхових внесків, які вносились протягом трудового періоду.

Окрім цього у ПФУ заявили, що цьогоріч актуальними залишаються й вікові надбавки. Тобто люди, які досягли 70, 75 та 80 років автоматично отримуватимуть пенсію на кілька сотень гривень більшу. Але за умови, що вони мають весь необхідний стаж. Ця надбавка, наприклад, не стосується так званої соціальної пенсії. Тобто тої, яку нараховують людям, які досягли 65 років та не мають навіть 15 років стажу.