В Украине в действие вступили новые строгие штрафы: ограничения будут действовать до начала лета
По всей Украине с 1 апреля и до 20 мая вводят будут действовать определенные ограничения, за невыполнение которых будут наложены довольно суровые штрафы. Теперь строго запрещено приближаться к водоемам с удочками, сетками и другими рыболовными снастями. В течение 50 дней будет действовать нерестовый запрет на вылов рыбы. Такие меры вводят ежегодно и сделано это для увеличения популяции водных ресурсов.
Детали
Каждую весну в водоемах начинается нерест рыбы. С первого апреля введен запрет на ее вылов. В госагентстве Украины по развитию мелиорации рыбного хозяйства и продовольственных программ уточнили, что сроки могут немного корректироваться в зависимости от водоема и температуры воды, но в большинстве нерест стартует именно в начале апреля.
Что именно запрещено на период нереста
В период нерестового запрета ловить рыбу можно только удочкой с берега и только за пределами нерестилищ. Допустимое количество крючков – две штуки на рыбака или один спиннинг с искусственной приманкой.
В то же время накладывается запрет на:
- подводную охоту и ловлю рыбы в промышленных масштабах;
- передвижение по водоемам на моторных лодках, исключение – рыбоохранные и другие уполномоченные органы;
- тем, кто будет игнорировать эти запреты, будут выписывать штрафы или вообще привлекать к уголовной ответственности.
Также нарушителей будут обязать возместить нанесенный ущерб. Отметим, что в период нереста рыбоохрана осуществляет патрулирование в усиленном режиме.
Продолжительность запрета зависит от конкретного региона и типа водоема. Например, на реках запрет действует 50 дней, с 1 апреля до 20 мая. А вот на территориях придаточных вод – три месяца.
Обратите внимание, что сроки могут отличаться в зависимости от конкретного водоема. Вот несколько примеров:
- на реке Днестр запрет на вылов будет действовать 80 дней – до десятого июня;
- для отдельных районов реки Ингул – 100 дней, то есть до 30 июня.
В то же время в Закарпатской области нерестовый запрет ввели раньше и он будет действовать до 15 мая.
Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter