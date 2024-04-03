В Украине в действие вступили новые строгие штрафы: ограничения будут действовать до начала лета

По всей Украине с 1 апреля и до 20 мая вводят будут действовать определенные ограничения, за невыполнение которых будут наложены довольно суровые штрафы. Теперь строго запрещено приближаться к водоемам с удочками, сетками и другими рыболовными снастями. В течение 50 дней будет действовать нерестовый запрет на вылов рыбы. Такие меры вводят ежегодно и сделано это для увеличения популяции водных ресурсов.

Детали

Каждую весну в водоемах начинается нерест рыбы. С первого апреля введен запрет на ее вылов. В госагентстве Украины по развитию мелиорации рыбного хозяйства и продовольственных программ уточнили, что сроки могут немного корректироваться в зависимости от водоема и температуры воды, но в большинстве нерест стартует именно в начале апреля.

Что именно запрещено на период нереста

В период нерестового запрета ловить рыбу можно только удочкой с берега и только за пределами нерестилищ. Допустимое количество крючков – две штуки на рыбака или один спиннинг с искусственной приманкой.

В то же время накладывается запрет на:

подводную охоту и ловлю рыбы в промышленных масштабах;

передвижение по водоемам на моторных лодках, исключение – рыбоохранные и другие уполномоченные органы;

тем, кто будет игнорировать эти запреты, будут выписывать штрафы или вообще привлекать к уголовной ответственности.

Также нарушителей будут обязать возместить нанесенный ущерб. Отметим, что в период нереста рыбоохрана осуществляет патрулирование в усиленном режиме.

Продолжительность запрета зависит от конкретного региона и типа водоема. Например, на реках запрет действует 50 дней, с 1 апреля до 20 мая. А вот на территориях придаточных вод – три месяца.

Обратите внимание, что сроки могут отличаться в зависимости от конкретного водоема. Вот несколько примеров:

на реке Днестр запрет на вылов будет действовать 80 дней – до десятого июня;

для отдельных районов реки Ингул – 100 дней, то есть до 30 июня.

В то же время в Закарпатской области нерестовый запрет ввели раньше и он будет действовать до 15 мая.