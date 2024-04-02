Некоторые пенсионеры будут ежемесячно получать по 944 гривен доплаты: кто среди претендентов?
В Украине предусмотрены различные социальные выплаты и надбавки для людей, относящихся к уязвимым категориям населения. Например, потерявшие трудоспособность пенсионеры могут оформить дополнительную надбавку в размере 944 гривны. Деньги будут поступать на счет ежемесячно, как приложение к основной выплате. Эта сумма зависит от прожиточного минимума, а он составляет 2361 гривну. Доплата не может составлять менее 40% от этого минимум, поэтому в результате и получилась такая вот сумма.
Кто его может оформить?
Эту выплату могут оформить граждане, отвечающие следующим критериям:
- Достигли 80 лет и старше.
- Проживают одни, то есть с ними не живут дети, внуки, или кто-либо из близких родственников, которые могли бы им чем-то помогать.
- Нуждаются в регулярном уходе и помощи, поскольку имеют проблемы с работоспособностью и в целом с состоянием здоровья.
- Получают пенсию по возрасту. То есть ту, которая предусмотрена действующим законодательством и начисляется лицу по достижении им 60-летия и наличия всего необходимого стажа.
Чтобы помощь насчитали, пенсионер должен предоставить работникам Пенсионного фонда справку от врачей о состоянии своего здоровья.
В апреле другим пенсионерам тоже начислят доплаты
С 1 апреля выросла пенсия для пенсионеров, которым есть 65 лет и они имеют весь необходимый стаж. Если у них была минимальная пенсия, то она составит 3200 гривен (это 40% от минимальной зарплаты). Перечислят выплаты и тем у кого пенсия выше минимальной. Конечная сумма индивидуальна и зависит от размера страховых взносов, вносимых в течение трудового периода.
Также выросла и так называемая “социальная пенсия”, то есть помощь на которую могут претендовать украинцы, которые совсем не наработали стаж. Они могут оформить почти 2700 гривен при условии, что достигли 65-летия и не имеют дополнительного дохода.
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