Німеччина планує кардинально змінити умови працевлаштування для українців

Станом на сьогодні в Німеччині проживає понад мільйон біженців з України. Є там й чимало українців, які приїхали ще до війни та не мають тимчасового прихистку. Вони проживають на підставі інших документів різного типу. У зв’язку з тим, що кількість українців, які обирають Німеччину постійно зростає Асоціація міст та муніципалітетів цієї країни задумалась над тим, щоб спростити для них умови для працевлаштування. Першим і вагомим пунктом стане відсутність вимоги до знання німецької мови. Саме цей пункт станом на сьогодні є вагомою перешкодою для левової частки біженців.

На роботу прийматимуть без знання мови

“Ми все ще надто бюрократичні та негнучкі, коли йдеться про інтеграцію на ринок праці… Заходи з інтеграції та вивчення мови повинні здійснюватися паралельно з початком роботи“, – заявив свою позицію керуючий директор асоціації Андре Бергхеггер.

Він зазначив, що людям потрібно давати можливість приступати до роботи без знання мови, та без проходження інтеграційних і мовних курсів. Мовляв, це буде добре й для самих українців і для Німеччини загалом, адже ймовірно велика частка громадян зможуть швидше знайти роботу, а відтак забезпечувати себе самостійно.

“Ми маємо бути готовими до того, що біженці з України продовжать приїжджати до нас. Також поки не очікується, що більшість українців повернуться на батьківщину найближчим часом“, – підсумував Бергхеґґер.

Також, в Бундестазі заявили, що наразі в Німеччині працює лише 19% з усіх біженців у віці від 18 до 64 років. Експерти вважають, що такі низькі цифри зумовлені не лише незнанням мови, а й високими соціальними виплатами. Це демотивує людей шукати роботу, адже їм в принципі вистачає на все необхідне. Скасувати допомогу Німеччина не може, адже це не відповідає її цінностям та політиці. А от заохотити людей шукати роботу спростивши умови працевлаштування — це може бути гарною ідеєю.