Германия планирует кардинально изменить условия трудоустройства для украинцев

По состоянию на сегодняшний день в Германии проживает более миллиона беженцев из Украины. Есть там и немало украинцев, которые приехали еще до войны и не имеют временного убежища. Они проживают на основании других документов разного типа. В связи с тем, что количество украинцев, выбирающих Германию, постоянно растет Ассоциация городов и муниципалитетов этой страны задумалась над тем, чтобы упростить для них условия трудоустройства. Первым и весомым пунктом станет отсутствие требования к знанию немецкого языка. Именно этот пункт на сегодняшний день является весомым препятствием для львиной доли беженцев.

На работу будут принимать без знания языка

“Мы все еще слишком бюрократичны и негибки, когда речь идет об интеграции на рынок труда… Меры по интеграции и изучению языка должны осуществляться параллельно с началом работы“, — заявил свою позицию управляющий директор ассоциации Андре Бергхеггер.

Он отметил, что людям нужно давать возможность приступать к работе без знания языка и без прохождения интеграционных и языковых курсов. Мол, это будет хорошо и для самих украинцев и для Германии в целом, ведь вероятно большая часть граждан смогут быстрее найти работу, а значит, обеспечивать себя самостоятельно.

“Мы должны быть готовы к тому, что беженцы из Украины продолжат приезжать к нам. Также пока не ожидается, что большинство украинцев вернутся на родину в ближайшее время“, — подытожил Бергхегер.

Также в Бундестаге заявили, что в Германии работает только 19% из всех беженцев в возрасте от 18 до 64 лет. Эксперты считают, что такие низкие цифры обусловлены не только незнанием языка, но и высокими социальными выплатами. Это демотивирует людей искать работу, ведь им в принципе хватает на все необходимое. Отменить помощи Германия не может, ведь это не соответствует ее ценностям и политике. А вот поощрить людей искать работу, упростив условия трудоустройства — это может быть хорошей идеей.