Деякі пенсіонери щомісяця отримуватимуть по 944 гривень доплати: хто серед претендентів?

В Україні передбачені різноманітні соціальні виплати та надбавки для людей, які належать до вразливих категорій населення. Наприклад, пенсіонери, які втратили працездатність можуть оформити додаткову надбавку у розмірі 944 гривні. Гроші надходитимуть на рахунок щомісяця, як додаток до основної виплати. Ця сума залежить від прожиткового мінімуму, а він наразі становить 2361 гривню. Доплата не може становити менше ніж 40% від цього мінімум, тож в результаті й вийшла така от сума.

Хто її може оформити?

Цю виплату можуть оформити громадяни, які відповідають наступним критеріям:

Досягли 80 років і більше. Проживають одні, тобто з ними не живуть діти, внуки, чи будь-хто з близьких родичів, які могли б їм чимось допомагати. Потребують регулярного догляду та допомоги, адже мають проблеми з працездатністю та загалом зі станом здоров’я. Отримують пенсію за віком. Тобто ту, яка передбачена чинним законодавством та нараховується особі після досягнення нею 60-річчя та наявності всього необхідного стажу.

Щоб допомогу нарахували, пенсіонер повинен надати працівникам Пенсійного фонду довідку від лікарів про стан свого здоров’я.

У квітні іншим пенсіонерам теж нарахують доплати

З 1 квітня зросла пенсія для пенсіонерів, які мають 65 років та весь необхідний стаж. Якщо в них була мінімальна пенсія, то наразі вона становитиме 3200 гривень (це 40% від мінімальної зарплати). Перерахують виплати й тим в кого пенсія вища від мінімальної. Кінцева сума індивідуальна та залежить від розміру страхових внесків, які вносились протягом трудового періоду.

Також зросла й так звана “соціальна пенсія”, тобто допомога на котру можуть претендувати українці, які зовсім не напрацювали ніякого стажу. Вони можуть оформити майже 2700 гривень за умови, що досягли 65-річчя та не мають ніякого додаткового доходу.