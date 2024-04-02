Минимум финансов, оружия и никакого членства в ЕС: чем грозит Украине успех ультраправых партий

В европейских странах тоже есть разные партии, политика которых существенно резонирует друг другу. То есть если, например, Правительство определенной страны во главе с ее лидером полностью поддерживают Украину, то вот отдельные партии, которые принято называть ультраправыми, не придерживаются этой же позиции. Они напротив, против того, чтобы ЕС поддерживал Украину, оказывал помощь в виде финансов и оружия. В июне этого года будут выборы в Европейский Парламент. И, к сожалению, во многих странах ультраправые партии имеют неплохие шансы на победу. Это можно сказать о Португалии, Венгрии, Словакии, Финляндии, Италии, Австрии и Бельгии. Чем обернется для Украины их победа? Эксперты постарались дать ответ.

Президент Еврокомиссии считает, что такая политика вредит Европе

“Мы должны четко понимать, что наши оппоненты, Путин и его друзья, независимо от того, они из AfD, или это Марин Ле Пен, или Уилдерс и другие подобные силы, хотят уничтожить Европу“, — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Также в Европе считают, что возглавляет эту прокремлевскую политику Орбан, ведь он больше всего с начала войны пропагандирует российские нарративы.

Следующим ярким примером явно дружащего с оккупантами политика — премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он не разрешил своей стране поставлять оружие в Украину, а также усомнился в нашем суверенитете.

Подобные политики есть в Австрии, это, например, Герберт Кикль — лидер ультраправой партии, очень плохо настроенный по отношению к Украине.

Неспокойно в этом отношении и в Германии. Там растет популярность ультраправой партии “Альтернатива для Германии”, которая против того, чтобы в Украину поставлялось оружие или любая другая помощь. Более того, один из депутатов Бундестага предлагал отменить социальные выплаты для всех беженцев мужчин из Украины.

Но, есть и немало партий и политиков, которые имеют проукраинскую позицию, поэтому эксперты призывают не паниковать раньше времени.

“Если говорить о Европарламенте, то его позиция не является ключевым фактором принятия решений в рамках полномочий ЕС, его резолюции имеют скорее символический вес. Еврокомиссия имеет больше полномочий и влияния. Если исходить из варианта, когда значительное количество мандатов наберут представители непроукраинских партий, большой угрозы нет с точки зрения оказания помощи Украине. В то же время победы таких партий на выборах в собственных странах могут представлять угрозу” – заключают эксперты.