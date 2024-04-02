Мінімум фінансів, зброї та ніякого членства в ЄС: чим загрожує Україні успіх ультраправих партій

В європейських країнах теж є різноманітні партії, політика яких суттєво резонує одна одній. Тобто, якщо, наприклад, Уряд певної країни на чолі з її лідером повністю підтримують Україну, то от окремі партії, які прийнято називати ультраправими не дотримуються цієї ж позиції. Вони навпаки, проти того, аби ЄС підтримував Україну, надавав допомогу у вигляді фінансів та зброї. Цьогоріч у червні будуть вибори до Європейського Парламенту. І на жаль в багатьох країнах ультраправі партії мають непогані шанси на перемогу. Це можна сказати про Португалію, Угорщину, Словаччину, Фінляндію, Італію, Австрію та Бельгію. Чим обернеться для України їх перемога? Експерти постаралися дати відповідь.

Президент Єврокомісії вважає, що така політика шкодить Європі

“Ми повинні чітко розуміти, що наші опоненти, Путін та його друзі, незалежно від того, вони з AfD, або це Марін Ле Пен, або Вілдерс та інші подібні сили, хочуть знищити Європу“, – заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Також у Європі вважають, що очолює цю прокремлівську політику Орбан, адже він найбільше від початку війни пропагує російські наративи.

Наступним яскравим прикладом політика, який явно дружить з окупантами — прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Він не дозволив своїй країні поставляти зброю до України, а також засумнівався в нашому суверенітеті.

Подібні політики є в Австрії, це, наприклад, Герберт Кікль — лідер ультраправої партії, який дуже погано налаштований стосовно України.

Неспокійно в цьому плані й у Німеччині. Там росте популярність ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини”, яка проти того, аби в Україну постачалась зброя, чи будь-яка інша допомога. Ба більше, один з депутатів Бундестагу пропонував скасувати соціальні виплати для всіх біженців чоловіків з України.

Зрештою, є й чимало партій та політиків, які мають проукраїнську позицію, тож експерти закликають не панікувати завчасно.

“Якщо говорити про Європарламент, то його позиція не є ключовим фактором прийняття рішень у рамках повноважень ЄС, його резолюції мають скоріше символічну вагу. Єврокомісія має більше повноважень та впливу. Якщо виходити з варіанта, коли значну кількість мандатів наберуть представники непроукраїнських партій, великої загрози немає з погляду надання допомоги Україні. Водночас перемоги таких партій на виборах у власних країнах можуть становити загрозу” – підсумовують експерти.