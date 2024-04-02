Выдавите средство, пройдитесь по стенкам и смойте: названо быстрое средство избавиться от налета на унитазе
Достаточно выдавить немного средства и пройтись по стенкам унитаза. Так вы избавитесь от налета и с минимальными усилиями вернете сияющую белизну сантехнике. Также это средство пригодится для чистки лейки душа.
Ухаживать за сантехникой, а особенно унитазом, крайне сложно. Ведь нужно регулярно его чистить, иначе он приобретет ужасный вид. Справиться с этой задачей не просто. Но на помощь может прийти одно народное средство.
Уникальные свойства средства о которых вы не знали
Опытные домохозяйки советуют использовать гигиенические средства, например, пену для бритья. Оказывается, она обладает уникальными свойствами – очищает и полирует, поэтому с легкостью поможет избавиться от налета на унитазе. Этот трюк очень простой, но невероятно эффективный. Чтобы избавиться от известкового налета на унитазе, действуйте по следующей инструкции:
- нанесите средство на щетку для чистки унитаза;
- энергичными движениями потрите все внутренние стенки унитаза;
- оставьте все это хотя бы на 10 минут, а лучше дольше, так пена для бритья вступит в реакцию с налетом;
- еще раз пройдитесь щеткой по стенкам, особенно в местах наибольшего загрязнения;
- смойте остатки пены для бритья водой.
Ваш унитаз будет сиять. Кстати, это косметическое средство подходит для чистки налета на лейке душа и на других элементах смесителя для душа. Также можно попробовать пену для бритья для чистки кухонной мойки или плитки на стене.
Ранее украинкам объяснили, зачем добавлять соль в барабан стиральной машинки при каждой стирке. Специалисты утверждают, что соль способна смягчить белье, то есть это бюджетная альтернатива кондиционерам. Кроме того, она оказывает антибактериальный эффект, а это не менее важно. Также соль эффективно очищает стиральную машинку от накипи и известкового налета, поэтому таким образом вы продлите сроки службы.
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