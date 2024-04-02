Видавіть засіб, пройдіться по стінках та змийте: названо швидкий засіб позбутися нальоту на унітазі

Достатньо видавити трохи засобу та пройтися по стінках унітаза. Так ви позбудетеся нальоту та з мінімальними зусиллями повернете сяючу білизну сантехніці. Також цей засіб згодиться для чистки лійки душа.

Доглядати за сантехнікою, а особливо унітазом, вкрай складно. Адже потрібно регулярно його чистити, інакше він набуде жахливого вигляду. Впоратися з цим завданням не просто. Але на допомогу може прийти один народний засіб.

Унікальні властивості засобу про які ви не знали

Досвідчені домогосподарки радять використовувати гігієнічні засоби, наприклад, піну для гоління. Виявляється, вона володіє унікальними властивостями — очищає та полірує, тому з легкістю допоможе позбутися нальоту на унітазі. Цей трюк дуже простий, але неймовірно ефективний. Щоб позбутися вапняного нальоту на унітазі, дійте за наступною інструкцією:

нанесіть засіб на щітку для чистки унітаза;

енергійними рухами потріть всі внутрішні стінки унітаза;

залиште все це хоча б на 10 хвилин, а краще довше, так піна для гоління вступить в реакцію з нальотом;

ще раз пройдіться щіткою по стінках, особливо в місцях найбільшого забруднення;

змийте залишки піни для гоління водою.

Ваш унітаз сяятиме. До речі, цей косметичний засіб підходить для чищення нальоту на лійці душу та на інших елементах змішувача для душу. Також можна спробувати піну для гоління для чищення кухонної мийки чи плитки на стіні.

Раніше українкам пояснили, навіщо додавати сіль в барабан пральної машинки при кожному пранні. Спеціалісти стверджують, що сіль здатна пом’якшити білизну, тобто це бюджетна альтернатива кондиціонерам. Крім того, вона чинить антибактеріальний ефект, а це не менш важливо. Також сіль ефективно очищує пральну машинку від накипу та вапняного нальоту, тож таким чином ви подовжите строки служби.