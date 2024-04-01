Натерли и смыли: быстрый способ удалить известковый налет на кране без химии

Известковый налет на поверхности сантехники и плитке есть в каждом доме. Он портит всю эстетику, а отмыть его крайне нелегко. Жесткая вода, богатая солями и минералами, приводит к появлению налета, который портит внешний вид сантехники. Эксперты рассказали о простом и очень действенном способе, который позволит без лишних усилий смыть известковый налет на кранах. Если отмыть плитку на стене или умывальник немного проще, то с краном все сложнее. Читайте дальше, чтобы узнать как удалить известковый налет без применения химикатов.

Детали

Чтобы удалить известковый налет с минимальными усилиями достаточно купить обычный лимон. Да, именно тот, что мы добавляем в чай. Действовать нужно так:

разрезать лимон пополам и хорошо протереть им все загрязненные участки;

оставьте сок на 15-20 минут;

после смойте его влажной губкой и вытрите насухо.

И на будущее, чтобы как можно дольше не образовывался известковый налет, регулярно протирайте сантехнику слабым раствором лимонной кислоты и не смывайте ее остатки. В идеале добавить одну чайную ложку лимонной кислоты или 2-3 чайные ложки сока лимона на пол литра воды, и этим раствором опрыскивать участки, которые чаще всего страдают от появления известкового налета. Кислота создаст защитный слой, благодаря которому налет не сможет закрепиться на поверхности.

Ранее украинкам рассказали, как улучшить качество стирки с помощью подручных методов. Во время каждой стирки достаточно добавлять 1-2 ложки обычной поваренной соли в барабан стиральной машинки. Соль работает как кондиционер для белья, смягчает ткань, а в качестве бонуса очищает стиральную машину от известкового налета изнутри. Еще один вариант – добавлять соду. Но ее нужно растворить в воде и добавить в отсек для стирального порошка. Сода усиливает работу стирального порошка.