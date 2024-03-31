Касается всех: уже с 1 апреля украинцев ждет важное обновление

С первого апреля в Украине вводят важное обновление. Второй месяц весны будет богат на изменения, в первую очередь экономические. Одно из этих обновлений – изменение минимального размера единого социального взноса.

Суммы налогов увеличатся

В одном из главных управлений Государственной налоговой службы (ГНС) напомнили плательщикам, что сумма единого налога полностью зависит от минимальной заработной платы. Поскольку с 1 апреля в Украине вырастет минимальная заработная плата до 8 000 гривен, то и сумма ЕСВ возрастет. До первого апреля минимальная зарплата составляла 7 100 гривен (до уплаты налога). С зарплаты украинцев высчитывают 18% налога на доходы физических лиц и еще 1,5% военного сбора.

Таким образом уже с первого апреля изменятся размеры единого социального взноса:

минимальная сумма составит 1 760 гривен в месяц, а это 22% от минимальной зарплаты в размере 8 тысяч гривен;

максимальная сумма не может превышать 26 400 гривен в месяц или 22% от 15 минимальных заработных плат.

Налоговики напоминают, что единый социальный взнос – это средства, которые направляют на общеобязательное социальное страхование – это консолидированный страховой взнос. С низ платят пенсии, больничные. декретные, пособие по безработице и другие выплаты. Отметим, что на время действия военного положения физические-лица предприниматели могут не платить единый социальный взнос за себя, но в таком случае им не будет начисляться страховой стаж. При этом предприниматели должны платить ЕСВ за наемных работников.

Также на время военного положения украинцам обещали не повышать тарифы на природный газ и отопление. Но уже к сентябрю 2024 года цифры в платежках могут вырасти. Правительство Украины подписало меморандум с Международным валютным фондом, один из пунктов которого постепенное повышение тарифов на электроэнергию и природный газ до рыночных. Напомним, сейчас украинцы платят по более низким тарифам.