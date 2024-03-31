Важливе оновлення: яким категоріям чоловіків з 1 квітня дозволять виїжджати за кордон

Воєнний стан в Україні триває до 14 травня, і ймовірно його подовжать. Разом з тим триває загальна мобілізація. В цей період чоловікам у віці від 18 до 60 років заборонено виїжджати за межі країни.

При цьому є певні виключення. Тож деякі чоловіки все-таки можуть перетнути кордон.

Хто з чоловіків може виїхати за кордон з 1 квітня

В першу чергу потрібно мати при собі документи, які підтвердять дозвіл на перетин кордону. Якщо з документами все гаразд, то виїхати можуть:

юнаки до 18 років;

чоловіки у віці понад 60 років;

чоловіки від 18 до 60 років, які постійно проживають за кордоном та мають відповідну позначку у паспорті;

особи, зняті з військового обліку за станом здоров’я;

інваліди I-III групи за наявності в них документів, що підтверджують інвалідність та факт отримання соціальних виплат (пенсії по інвалідності);

особи, які отримали відстрочку через тимчасову непридатність до служби строком до шести місяців;

чоловіки у віці від 18 до 60 років, яким дозволено виїжджати за кордон за станом здоров’я (на лікування або реабілітацію);

чоловіки у віці від 18 до 60 років, які можуть виїхати за кордон за сімейними обставинами;

чоловіки у віці від 18 до 60 років, яким можна виїхати за кордон через професію.

Також виїхати за межі України можна за сімейними обставинами — батьки-одинаки, багатодітні, особи у яких дружина має інвалідність і тому подібне.

Ще один варіант — належати до певної професії. Виїзд дозволено співробітникам залізничного транспорту, авіаційному персоналу, водіям з ліцензією та міжнародні перевезення, військові у відпустці, дипломати., члени екіпажів корабля, діячі культури для благодійних зборів, водії волонтери, які ведуть медичні вантажі, вантажі для ЗСУ або гуманітарку.

Які документи потрібно

Для виїзду з України знадобиться: