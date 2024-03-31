Важливе оновлення: яким категоріям чоловіків з 1 квітня дозволять виїжджати за кордон
Воєнний стан в Україні триває до 14 травня, і ймовірно його подовжать. Разом з тим триває загальна мобілізація. В цей період чоловікам у віці від 18 до 60 років заборонено виїжджати за межі країни.
При цьому є певні виключення. Тож деякі чоловіки все-таки можуть перетнути кордон.
Хто з чоловіків може виїхати за кордон з 1 квітня
В першу чергу потрібно мати при собі документи, які підтвердять дозвіл на перетин кордону. Якщо з документами все гаразд, то виїхати можуть:
- юнаки до 18 років;
- чоловіки у віці понад 60 років;
- чоловіки від 18 до 60 років, які постійно проживають за кордоном та мають відповідну позначку у паспорті;
- особи, зняті з військового обліку за станом здоров’я;
- інваліди I-III групи за наявності в них документів, що підтверджують інвалідність та факт отримання соціальних виплат (пенсії по інвалідності);
- особи, які отримали відстрочку через тимчасову непридатність до служби строком до шести місяців;
- чоловіки у віці від 18 до 60 років, яким дозволено виїжджати за кордон за станом здоров’я (на лікування або реабілітацію);
- чоловіки у віці від 18 до 60 років, які можуть виїхати за кордон за сімейними обставинами;
- чоловіки у віці від 18 до 60 років, яким можна виїхати за кордон через професію.
Також виїхати за межі України можна за сімейними обставинами — батьки-одинаки, багатодітні, особи у яких дружина має інвалідність і тому подібне.
Ще один варіант — належати до певної професії. Виїзд дозволено співробітникам залізничного транспорту, авіаційному персоналу, водіям з ліцензією та міжнародні перевезення, військові у відпустці, дипломати., члени екіпажів корабля, діячі культури для благодійних зборів, водії волонтери, які ведуть медичні вантажі, вантажі для ЗСУ або гуманітарку.
Які документи потрібно
Для виїзду з України знадобиться:
- внутрішній паспорт;
- закордонний паспорт;
- документальне підтвердження, наприклад, довідка з ТЦК чи військово-облікові документи з записом про відстрочку.
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