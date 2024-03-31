Стосується всіх: вже з 1 квітня українців чекає важливе оновлення

З першого квітня в Україні вводять важливе оновлення. Другий місяць весни буде багатий на зміни, в першу чергу економічні. Одне з цих оновлень — зміна мінімального розміру єдиного соціального внеску.

Суми податків збільшаться

В одному з головних управлінь Державної податкової служби (ДПС) нагадали платникам, що сума єдиного податку повністю залежить від мінімальної заробітної плати. Оскільки з 1 квітня в Україні зросте мінімальна заробітна плата до 8 000 гривень, то і сума ЄСВ зросте. До першого квітня мінімальна зарплата складала 7 100 гривень (до сплати податку). З зарплати українців вираховують 18% податку на доходи фізичних осіб та ще 1,5% військового збору.

Таким чином вже з першого квітня зміняться розміри єдиного соціального внеску:

мінімальна сума складе 1 760 гривень на місяць, а це 22% від мінімальної зарплати у розмірі 8 тисяч гривень;

максимальна сума не може перевищувати 26 400 гривень в місяць або 22% від 15 мінімальних заробітних плат.

Податківці нагадують, що єдиний соціальний внесок — це кошти які спрямовують на загальнообов’язкове соціальне страхування — це консолідований страховий внесок, з якого сплачують пенсії, лікарняні. декретні, допомогу по безробіттю та інші виплати. Зазначимо, що на час дії воєнного стану фізичні-особи підприємці можуть не сплачувати єдиний соціальний внесок за себе, але в такому разі їм не нараховуватиметься страховий стаж. При цьому підприємці повинні сплачувати ЄСВ за найманих працівників.

Також на час воєнного стану українцям обіцяли не підвищувати тарифи на природний газ та опалення. Але вже до вересня 2024 року цифри в платіжках можуть зрости. Уряд України підписав меморандум з Міжнародним валютним фондом, один із пунктів якого поступове підвищення тарифів на електроенергію та природний газ до ринкових. Нагадаємо, зараз українці сплачують за нижчими тарифами.