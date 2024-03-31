Привычное для украинцев действие будут трактовать как диверсию: будут штрафовать на 100 000 гривен

С наступления весны в Украине участились случаи сжигания сухих листьев и травы. Делать это и так запрещено, а в условиях военного положения такие нарушения могут быть расценены как диверсия.

В некоторых случаях штраф за поджог листьев может превысить сто тысяч гривен.

Детали

О правилах напомнили в Киевской городской государственной администрации. За нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. В условиях военного положения поджоги также могут трактоваться как диверсии.

Сжигание травы, листьев и мусора в другой растительности наказывается штрафом в размере 3 060 до 6 120 гривен

Штраф для должностных лиц составляет от 15 до 21 тысячи гривен.

Однако штраф могут увеличить, если пожар перейдет на большие территории (поле, луг. Пастбище) и территории природно-заповедного фонда.

Самые большие штрафы – 90-150 тысяч гривен выписывают за уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых посадок вокруг населенных пунктов, вдоль железной дороги.

Если при пожаре погибли люди, то лишат свободы на срок от 2 до 5 лет.

Почему запрещено сжигать траву и листья

Сжигать листья, траву и другие растения запрещено, ведь при активном горении растительных остатков вместе с дымом в воздух выделяется ядовитая смесь. В ее составе входит пыль, оксиды азота, угарный газ, тяжелые металлы, бензпирен и прочее.

Кроме того, земляной покров, на котором сжигают траву, восстанавливается лишь через 5-6 лет. Сжигание растений также приводит к загрязнению почвы, воздуха и воды, а также может привести к возгоранию в лесных зонах.

Также украинцев призывают вызвать полицию или ГСЧС если вы стали свидетелем сжигания сухих листьев или выжигания травы. Только сознательность граждан поможет позаботиться об окружающей среде. Это крайне важно в условиях войны, ведь наша земля претерпела огромный ущерб.