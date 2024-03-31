Звичну для українців дію будуть трактувати як диверсію: штрафуватимуть на 100 000 гривень

01З настання весни в Україні почастішали випадки спалювання сухого листя та трави. Робити це і так заборонено, а в умовах воєнного стану такі порушення можуть бути розцінені як диверсія.

В деяких випадках штраф за підпал листя може перевищити сто тисяч гривень.

Деталі

Про правила нагадали в Київській міський державній адміністрації. За порушення передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. В умовах воєнного стану підпали також можуть трактуватися як диверсії.

Спалювання трави, листя та сміття в іншої рослинності карається штрафом в розмірі 3 060 до 6 120 гривень

Штраф для посадових осіб складає від 15 до 21 тисячі гривень.

Однак штраф можуть збільшити, якщо пожежа перейде на великі території (поле, луг. пасовище) та території природно-заповідного фонду.

Найбільші штрафи — 90-150 тисяч гривень виписують за знищення або пошкодження лісових масивів, зелених посадок навколо населених пунктів, вздовж залізної дороги.

Якщо при пожежі загинули люди, то позбавлять волі на термін від 2 до 5 років.

Чому заборонено спалювати траву та листя

Спалювати листя, траву та інші рослини заборонено, адже при активному горінні рослинних залишків разом з димом в повітря виділяється отруйна суміш. В її складі входить пил, оксиди азоту, чадний газ, важкі метали, бензпірен та інше.

Крім того, земляний покров, на якому спалюють траву, відновлюється лише через 5-6 років. Спалювання рослин також призводить до забруднення ґрунту, повітря та води, а також може призвести до загоряння в лісових зонах.

Також українців закликають викликати поліцію або ДСНС якщо ви стали свідком спалювання сухого листя чи випалювання трави. Тільки свідомість громадян допоможе подбати про навколишнє середовище. Це вкрай важливо в умовах війни, адже наша земля зазнала шаленої шкоди від окупантів.