Названо щасливі дні квітня для всіх знаків зодіаку: гороскоп від Павла Глоби

В квітні зростаюча енергія Сонця проникне не лише в світ природи, але й в підсвідомість кожної людини. Саме тому цей місяць зазвичай описують як дуже щасливий. Квітень 2024 року не стане виключенням.

Павло Глоба розповів, які шанси та зміни чекають кожного з 12 знаків зодіаку.

Овен

Весна принесе бажання тренуватися та навчатися. Ваші мрії змушуватимуть досягати результатів. Також налагодяться сімейні відносити та покращиться фінансова ситуація.

Щасливі дні для представників знака Овен 2,13, 18, 23 та 25.

Телець

Представникам знаку варто забути про впертість в спілкуванні. Їм варто стримувати пристрасть. Перед Тельцями відкриються перспективи до кар’єрного зростання та покращення фінансового становища.

Найуспішніші дні — 4,7, 15, 24 та 30.

Близнюки

Квітень принесе представникам знаку сварки. Замість приховування емоцій варто відкритися та відверто поговорити з рідними. Щодо фінансів, то зараз вдалий час для пошуку додаткового доходу. Також варто контролювати характер, щоб не зіпсувати власне життя

Щасливі дати — 6, 10, 17, 24 та 26.

Рак

Вам варто контролювати емоції на роботі та в особистому житті. Самотні Раки мають всі шанси зустріти другу половину. Для прогресу на роботі доведеться подолати власну лінь. Приймайте лише помірковані рішення, особливо якщо це стосується фінансів.

Найуспішніші дні — 13, 14, 21, 22 та 27.

Лев

Квітень допоможе отримати користь з будь-яких дій. Використайте цю можливість, щоб просунутися кар’єрними сходами. Але вам потрібно обґрунтувати свій погляд, інакше доведеться боротися з фантазіями. В любовних стосунках вас чекає гармонія та підтримка партнера.

Найкращі дні для дій — 8, 13, 20, 27 та 30.

Діва

В квітні ви будете потребувати емоційної підтримки та простих обіймів. На роботі можливі труднощі, але не варто впадати у відчай. Не забудьте проводити хоча б трохи часу на самоті, це дозволить все як слід обдумати.

Щасливі дні для Дів — 1,4, 19, 21 та 26.

Терези

Ваша комунікабельність стане вашою перевагою. Скористайтеся своїми навичками на роботі. Знайдіть час для сімейного відпочинку, це допоможе налагодити стосунки та знайти нові рішення для старих проблем.

Щасливі дати — 1,6,9, 16 та 24.

Скорпіон

Представників знаку очікує емоційна нестабільність. Намагайтеся уникати конфлікту та займіться чимось корисним, наприклад, запишіться в спортзал чи на танці. НА любовному фронті варто чекати ревнощів та недовіри. Також не варто інвестувати чи позичати гроші.

Щасливі дати — 4, 6, 19, 25 та 29.

Стрілець

Вас чекає насичений подіями місяць. Ви отримаєте несподівано велику суму коштів, але не зможете як слід порадіти, адже доля вже підготувала розчарування. Будьте обережні, щоб не втрапити у пастку власної самовпевненості.

Щасливі дні — 20, 24, 27, 28 та 29.

Козеріг

Представникам знаку варто ставити високі цілі та вийти із зони комфорту. Робота захопить ваше життя, що призведе до конфліктів у сім’ї. Також можуть виникнути труднощі з грошима, тож варто переглянути свої витрати.

Щасливі дати — 2, 4, 5, 6 та 14.

Водолій

Ваш характер допоможе досягти вершин. Не уникайте нових знайомств, адже так ви зможете перетворити своє хобі в прибуткову справу. Знайдіть час для спілкування з рідними.

Щасливі дні — 12, 13, 17, 19, 22.

Риби

Ви відчуєте себе новою людиною. Ви захочете контролювати людей, але від цього краще відмовитися. Не уникайте нових знайомств та знайдіть час на самовдосконалення.

Щасливі дні — 7, 12, 13, 14 та 20.