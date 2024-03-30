Стирать станет вдвое легче, только добавьте 2 ложки этого средства прямо в барабан стиральной машины

Опытные домохозяйки рассказали, зачем во время каждой стирки добавлять немного обычной пищевой соды. Несмотря на то, что сода стоит очень дешево, она способна существенно улучшить качество стирки.

Детали

Известно, что сода способна в разы улучшить свойства стирального порошка. Средство стирает значительно лучше, выбивая все пятна и грязь изнутри тканей.

Именно поэтому хозяйки советуют добавлять в отсек для стирального порошка две столовые ложки соды. В результате вы заметите насколько ваша одежда стала чище. Особенно это заметно на белом, например, когда вы стираете постельное белье.

Кроме того, добавление соды к порошку способно полностью вытолкать моющее средство из волокон ткани, поэтому вещи станут намного мягче.

Есть ли альтернатива

Недавно хозяйки делились опытом, и выяснилось, что многие добавляют соль во время стирки. Но ее сыпят не в отсек для стирального порошка, а прямо в барабан. А некоторые вообще стирают только в соли, конечно такой метод актуален только для стирки носков.

Насколько актуальны такие средства стирки решать только вам. Но учитывайте то, что соль или сода может испортить синтетические ткани. Поэтому на такие эксперименты следует идти с осторожностью.

Напомним, ранее украинкам раскрыли секрет турецких хозяек, как отбелить старый тюль. Для этого нужно действовать по инструкции:

приготовить бледно розовый раствор марганцовки;

замочить в ней тюль на полчаса;

хорошо выполоснуть;

постирать на деликатном режиме в стиральной машинке.

Тюль станет сияюще белым. Но заметьте, что этот метод не стоит применять к новому тюлю из синтетической ткани, ведь он может потерять форму и вид.

Также можно замочить тюль на несколько часов в соде. Добавьте несколько ложек соды и соли на 5-8 литров теплой воды. После хорошо ополосните тюль и постирайте с обычным порошком.