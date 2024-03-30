Прати стане вдвічі легше, лише додайте 2 ложки цього засобу прямо в барабан пральної машини

Досвідчені домогосподарки розповіли, навіщо під час кожного прання додавати трохи звичайної харчової соди. Попри те, що сода коштує дуже дешево, вона здатна суттєво покращити якість прання.

Деталі

Відомо, що сода здатна в рази покращити властивості прального порошку. Засіб пере значно краще, вибиваючи всі плями та бруд зсередини тканин.

Саме тому господині радять додавати у відсік для прального порошку дві столові ложки соди. В результаті ви помітите наскільки ваш одяг став чистішим. Особливо це помітно на білому, наприклад, коли ви перете постільну білизну.

Крім того, додавання соди до порошку здатне повністю виштовхати миючий засіб з волокон тканини, тож речі стануть набагато м’якшими.

Чи є альтернатива

Недавно господині ділилися досвідом, і з’ясувалося, що чимало людей додають сіль під час прання. Але ї сиплять не в відсік для прального порошку, а прямо в барабан. А дехто взагалі пере лише в солі, звісно такий метод актуальний лише для прання шкарпеток.

Наскільки актуальні такі засоби прання вирішувати тільки вам. Але зважайте на те, що сіль чи сода може зіпсувати синтетичні тканини. Тож на такі експерименти слід йти з обережністю.

Нагадаємо, раніше українкам розкрили секрет турецьких господинь, як відбілити старий тюль. Для цього потрібно діяти за інструкцією:

приготувати блідо рожевий розчин марганцівки;

замочити в ній тюль на пів години;

добре виполоснути;

випрати на делікатному режимі в пральній машинці.

Тюль стане сяючо білою. Але зауважте, що цей метод не варто застосовувати до нового тюлю з синтетичної тканини, адже він може втратити форму та вигляд.

Також можна замочити тюль на кілька годин в соді. Додайте кілька ложок соди та солі на 5-8 літрів теплої води. Після добре ополосніть тюль та виперіть зі звичайним порошком.