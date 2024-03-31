Валютний депозит конвертували в гривні: клієнт скаржиться на дії Монобанку

Один з клієнтів Монобанку переказував валюту родичам на валютні картки.

Відомо, що він відкладав в додатку Монобанк валюту через механізм 3-місячних депозитів та перекував своїм родичам. В якийсь момент валюту почали переводити в гривню. Тобто валюту, яку він по три місяці чекав депозитами продавалась в гривні. Тож чоловік залишив відповідну скаргу на тематичному форумі Мінфін.

Деталі

Клієнт зазначив, що переказував валюту родичам на валютну картку. Згодом валюта почала переводитись на гривневі картки. В підтримці Монобанку його вказали, що він сам в цьому винен “бо обрав гривневу картку для переказу”.

Чоловік зазначив, що він відкладав гроші на 3-місячні депозити, іноді переказував валюту родичам на валютні картки.

Він скаржиться, що в один момент валюта почала надходити на гривневі картки. Тобто валюта на яку він чекав по три місяці продавалася в гривні. А “привітний” персонал зі служби підтримки може сказати лише те, що я “сам винен, бо обрав гривневу картку для переказу”. При цьому чоловік впевнений, що він робив все як завжди. Звісно, в цьому випадку щонайменше можна зробити висновок, що користувальницький інтерфейс застосунку жахливий. це справді так порівняно з іншими банками, якими користується чоловік.

Що кажуть в Монобанку

В банку оперативно відреагували на скаргу клієнта. Там зазначити, що якщо при відправці коштів казати картку одержувача в іншій валюті, то кошти конвертуються та надійдуть на гривневу картку.

В банку наголосили наступне:

при знятті коштів з валютного депозиту їх можна вивести на валюту картку Моно або зняти за кодом в касі банку

з валютної картки кошти можна переказувати на валюту картку Моно близького родича, це стає можливим після підтвердження родинного зв’язку;

переказ потрібно здійснювати на картку, яка відповідає валюті відправки;

якщо при відправці вказати карту отримувача в іншій валюті, то кошти конвертуються та надійдуть на гривневу картку.

Тобто ситуація, яка сталася з клієнтом це суто технічна помилка з його боку. Тож робимо висновок, при відправці коштів у валюті потрібно двічі перевірити правильність вказаної інформації та правильно обрати картку отримувача, найкраще внести її вручну, а не обрати з контактів.

Нагадаємо, що недавно один з клієнтів Монобанку скаржився на те, що з його картки провели 29 оплат за 4 хвилини. В результаті шахраї викрали 70 тисяч гривень кредитних коштів. В банку конкретної відповіді не дали, але вже нараховують відсотки для сплати. постраждалий написав заяву за Кіберполіції, але наразі справа не зрушилася з місця.