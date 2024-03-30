Такого салата вы еще не ели: рецепт легкого салата из свеклы за 5 минут

Салаты из свеклы стали настоящим трендом последних лет и полезной привычкой для многих людей. Вся причина в ее безграничной пользе для организма. В древности этот овощ вообще употребляли с лечебной целью. Сегодня сок из свеклы может быть частью комплексной терапии при лечении анемии, заболеваниях почек и желудка.

Кроме того, свекла положительно влияет на кожу. Если употреблять свеклу в течение недели можно заметить как акне исчезают. На этом польза свеклы не заканчивается. Именно поэтому нужно включить этот полезный овощ в меню и употреблять хотя бы раз в неделю.

Но часто хозяек останавливает необходимость долго варить свеклу. На самом деле есть один лайфхак – свеклу можно запечь, конечно это не будет быстрее, но вкус станет насыщенным и нежным. Также можно приготовить свеклу в микроволновке. Можно предварительно ее натереть или нарезать и поставить в микроволновку на 2-3 минуты.

Предлагаем вашему вниманию рецепт простого салата из свеклы на приготовление которого понадобится не более 5 минут.

Ингредиенты

Для приготовления свекольного салата нам понадобится:

свекла среднего размера – 4 штуки;

лук репчатый – одна штука;

уксус 9% – половина столовой ложки;

чеснок – один зубчик;

кинза – пучок;

соль – одна щепотка;

кориандр – пучок.

Способ приготовления

С приготовлением салата справится даже неопытная хозяйка, лишь придерживайтесь следующей инструкции:

отварите свеклу до готовности или воспользуйтесь лайфхаками описанными выше;

очистите ее и натрите на терке по-корейски;

нарежьте тонкими полукольцами лук;

обжарьте лук на растительном масле до золотистого цвета;

натрите на мелкой терке чеснок и добавьте к жареному луку;

мелко нарежьте кинзу и добавьте к свекле вместе с луком и частицами.

Далее добавьте соль, уксус и кориандр. Хорошо перемешайте и можно подавать к столу.