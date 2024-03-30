Такого салата вы еще не ели: рецепт легкого салата из свеклы за 5 минут
Салаты из свеклы стали настоящим трендом последних лет и полезной привычкой для многих людей. Вся причина в ее безграничной пользе для организма. В древности этот овощ вообще употребляли с лечебной целью. Сегодня сок из свеклы может быть частью комплексной терапии при лечении анемии, заболеваниях почек и желудка.
Кроме того, свекла положительно влияет на кожу. Если употреблять свеклу в течение недели можно заметить как акне исчезают. На этом польза свеклы не заканчивается. Именно поэтому нужно включить этот полезный овощ в меню и употреблять хотя бы раз в неделю.
Но часто хозяек останавливает необходимость долго варить свеклу. На самом деле есть один лайфхак – свеклу можно запечь, конечно это не будет быстрее, но вкус станет насыщенным и нежным. Также можно приготовить свеклу в микроволновке. Можно предварительно ее натереть или нарезать и поставить в микроволновку на 2-3 минуты.
Предлагаем вашему вниманию рецепт простого салата из свеклы на приготовление которого понадобится не более 5 минут.
Ингредиенты
Для приготовления свекольного салата нам понадобится:
- свекла среднего размера – 4 штуки;
- лук репчатый – одна штука;
- уксус 9% – половина столовой ложки;
- чеснок – один зубчик;
- кинза – пучок;
- соль – одна щепотка;
- кориандр – пучок.
Способ приготовления
С приготовлением салата справится даже неопытная хозяйка, лишь придерживайтесь следующей инструкции:
- отварите свеклу до готовности или воспользуйтесь лайфхаками описанными выше;
- очистите ее и натрите на терке по-корейски;
- нарежьте тонкими полукольцами лук;
- обжарьте лук на растительном масле до золотистого цвета;
- натрите на мелкой терке чеснок и добавьте к жареному луку;
- мелко нарежьте кинзу и добавьте к свекле вместе с луком и частицами.
Далее добавьте соль, уксус и кориандр. Хорошо перемешайте и можно подавать к столу.
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