В НБУ объяснили, какие доллары не будут принимать банки и обменники и что делать их владельцам

В Украине в последнее время значительно участилось количество случаев, когда украинцы приходят в банк или обменник с фальшивыми долларовыми купюрами. Самое интересное в этой ситуации то, что владельцы этих денег не подозревают, что они фейковые. Люди просто наткнулись на аферистов и в большинстве случаев продали какую-то вещь мошеннику, а выручку за эту вещь взяли наличными, среди которых оказались и фальшивые купюры. В НБУ заявляют, что, конечно, они не могут ничем помочь и такие деньги ни банк, ни обменник не примет.

Каков порядок действий в таком случае?

Если клиент обратился в банк с фальшивыми деньгами, то в дело привлекают стражей порядка. Цель – выявить мошенников, которые пускают в обращение подделки. Возможно, если пострадавшему повезет, и полиция идентифицирует преступников, ему удастся вернуть утраченное. Однако на деле это очень сложно, и все, что могут посоветовать в банке и полиции, это быть очень внимательными при операциях именно с наличными.

С какими еще долларами будут проблемы?

Обменники не принимают доллары 1996 года, хотя по закону не имеют права так поступать. Они ссылаются на то, что их машинки для проверки подлинности купюры не могут идентифицировать настоящая ли она, если купюра старого образца.

Также, обменники не принимают поврежденные деньги: со следами краски, с разрывами, которые склеились в кучу, имеют на поверхности плесень и т.д.

С такими деньгами нужно идти в отделение НБУ или какой-то другой банк и спрашивать за услугу инкассо. Поврежденные купюры изымают, отправляют в выпускаемый их банк и обменивают на новые. Однако не надейтесь, что вам отдадут всю сумму. За эту услугу нужно платить процент от суммы, которую вы принесли. Иногда это даже 50%. Также у вас могут и вовсе не принять деньги, если на них попадали химические вещества. В таком случае вы должны принести документ, что банкноты подвергались профессиональной дезинфекции.