В НБУ пояснили, які долари більше не прийматимуть банки та обмінники і що робити їх власникам

В Україні останнім часом значно почастішала кількість випадків, коли українці приходять в банк чи обмінник з фальшивими доларовими купюрами. Найцікавіше в цій ситуації те, що власники цих грошей не підозрюють, що вони фальшиві. Люди просто натрапили на аферистів й в більшості випадків продали якусь річ шахраю, а виторг за цю річ взяли готівкою, серед якої виявилися й фальшиві купюри. В НБУ заявляють, що звісно ж, вони не можуть нічим допомогти й такі гроші ані банк, ані обмінник не прийме.

Який порядок дій в такому випадку?

Якщо клієнт звернувся до банку з фальшивими грішми, то до справи залучають правоохоронців. Мета виявити шахраїв, які пускають в обіг підробки. Можливо, якщо потерпілому пощастить, і поліція ідентифікує злочинців, то йому вдасться повернути втрачене. Однак на ділі — це дуже складно, й все що можуть порадити в банку і поліції, це бути дуже уважними при операціях саме з готівкою.

З якими ще доларами будуть проблеми?

Обмінники не приймають долари 1996 року, хоча за законом не мають права так робити. Вони посилаються на те, що їхні машинки для перевірки справжності купюри не можуть ідентифікувати чи справжня вона, якщо купюра старого зразка.

Також, обмінники не приймають пошкоджені гроші: зі слідами фарби, з розривами, ті які склеїлися до купи, мають на поверхні цвіль тощо.

З такими грішми потрібно йти у відділення НБУ, чи якийсь інший банк та питати за послугу інкасо. Пошкоджені купюри вилучають, відправляють в банк, який їх випускав, та обмінюють на нові. Однак не сподівайтесь, що вам віддадуть всю суму. За цю послугу потрібно платити відсоток від суми, яку ви принесли. Інколи це навіть 50%. Також, у вас можуть й зовсім не прийняти гроші, якщо на них потрапляли хімічні речовини. В такому випадку ви маєте принести документ, що банкноти піддавались професійній дезінфекції.