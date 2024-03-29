Киевстар заставил женщину купить смартфон, а она подала в суд: на чью сторону стало правосудие

Львовянка обвинила работников магазина Киевстар в навязывании покупки нового телефона и требует компенсацию в сумме 10 тысяч гривен.

Общая сумма покупки составила 7 596 гривен, но женщина знала только стоимость смартфона – 5 799 и аксессуаров, а также сумму скидки за сданный старый смартфон – 500 гривен.

Детали

Женщина в магазине Киевстар хотела поменять сим-карту на меньшую, но ее заставили приобрести новый смартфон. Покупка обошлась в 7 596 гривен. Из-за отказа возврата смартфона она требует компенсацию в сумме 10 тысяч гривен. Об этом говорится в решении суда Галицкого районного суда Львова, опубликованном 21 февраля 2022 года.

12 августа 2021 года женщина пришла в магазин Киевстар для обмена SIM-карты. Покупать смартфон не планировала, но продавец навязал ей беспроцентный кредит и бонус 600 гривен за сдачу старого гаджета.

Сумма покупки составила 7 596 гривен, женщина знала только стоимость смартфона и аксессуаров, а также о скидке 500 гривен за старый телефон.

О “Пакете индивидуальной настройки” клиентке не сказали, хотя его стоимость составляла 1 699 гривен.

После покупки женщина обратилась в магазин и попыталась вернуть телефон. Но ей отказали несмотря на определенные законом 14 дней для возврата телефона ненадлежащего качества. Однако у нее не было выбора, потому что старый телефон она сдала. Нанесенный моральный ущерб инка оценила на 10 тысяч гривен.

Чего требовала женщина в суде

Женщина просила суд определить потребительский кредит неправомерным и заставить магазин Киевстар принять смартфон SamsungA 225F/64 и обязать вернуть сданный смартфон Xiomi Redmi Note 3 или его эквивалентную стоимость 500 гривен. А также взыскать 10 000 гривен морального вреда.

Решение суда

Суд отказал в удовлетворении иска, ссылаясь на то, что женщина не соблюла процедуру возврата товара, приобретенного в кредит и соглашается с аргументами ответчика и третьей стороны АО “ПУМБ”, что истица не доказала обстоятельств на которые ссылается.