Київстар змусив жінку купити смартфон, а вона подала в суд: на чий бік стало правосуддя

Львів’янка звинуватила працівників магазину Київстар в нав’язуванні купівлі нового телефона та вимагає компенсацію у сумі 10 тисяч гривень.

Загальна сума покупки склала 7 596 гривень, але жінка знала лише вартість смартфона — 5 799 та аксесуарів, а також суму знижки за зданий старий смартфон — 500 гривень.

Деталі

Жінка в магазині Київстар хотіла поміняти сім-картку на меншу, але її змусили придбати новий смартфон. Покупка обійшлася в 7 596 гривень. Через відмову повернення смартфона вона вимагає компенсацію у сумі 10 тисяч гривень. Про це йдеться в рішенні суду Галицького районного суду Львова, опублікованому 21 лютого 2022 року.

12 серпня 2021 року жінка завітала в магазин Київстар для обміну SIM-картки. Купувати смартфон не планувала, але продавець нав’язав їй безвідсотковий кредит та бонус 600 гривень за здачу старого гаджета.

Сума покупки склала 7 596 гривень, жінка знала лише вартість смартфона та аксесуарів, а також про знижку 500 гривень за старий телефон.

Про “Пакет індивідуального налаштування” клієнтці не сказали, хоча його вартість складала 1 699 гривень.

Після покупки жінка звернулася в магазин та спробувала повернути телефон. Але їй відмовили попри визначені законом 14 днів для повернення телефону неналежної якості. Однак в неї не було вибору, бо старий телефона вона здала. Завдану моральну шкоду інка оцінила на 10 тисяч гривень.

Чого вимагала жінка в суді

Жінка просила суд визначити споживчий кредит неправомірним та змусити магазин Київстар прийняти смартфон SamsungA 225F/64 та зобов’язаний повернути зданий смартфон Xiomi Redmi Note 3 або його еквівалентну вартість 500 гривень. А також стягнути 10 000 гривень моральної шкоди.

Рішення суду

Суд відмовив в задоволенні позову, посилаючись на те, що жінка не дотрималася процедури повернення товару, придбаного в кредит та погоджується з аргументами відповідача та третьої сторони АТ “ПУМБ”, що позивачка не довела обставин та які посилається.