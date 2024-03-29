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Актуально перед Пасхой: украинкам рассказали как продлить сроки хранения яиц + бонус
Если вы купили большой запас яиц к Пасхе или планируете длительную поездку, например, в отпуск, то вам точно понравится этот лайфхак.
Как продлить сроки хранения яиц
Все очень просто:
- переложите яйца в коробку или пластиковый контейнер;
- щедро засыпьте их солью;
- поставьте в холодильник.
В таком виде яйца будут сохранять свежесть несколько недель.
Как покрасить яйца на Пасху
С хранением разобрались, теперь хотим предложить вам несколько интересных способов окрашивания пасхальных яиц.
- Градиентные пасхальные яйца. Приготовьте пищевые красители по инструкции. Возьмите яйцо, и окуните его сначала немного в цвет, потом немного глубже, и еще раз, и еще. Слои краски при наложении друг на друга дадут интересный эффект.
- Акварельные разводы. Почувствуйте себя Ван Гогом! Смешай красители с водой, добавь уксуса для лучшей фиксации, и творите! Рисуй кисточкой абстрактные разводы, пятна, полосы – все, что душа пожелает.
- Фольга. Можете завернуть яйца в фольгу золотистую или серебристую. Это уже будет выглядеть необычно. Кроме того, фольгу можно использовать для создания рисунков. Сомните фольгу и ею нанесите краску на яйцо. Сочетайте разные оттенки, чтобы получить невероятные космические узоры.
- Мраморные яйца. Для этого необычного эффекта смешайте красители с маслом Окуните яйца и немного покрутите в воде. Все – готово. Ваши пасхальные яйца очаруют всех своим неповторимым узором.
- Декупаж. Эта техника предусматривает наложение картинок из салфеток. Для этого нужно наклеить однослойные картинки из салфеток и разгладить кисточкой с клеем. Поскольку мы будем есть эти пасхальные яйца, то вместо клея ПВА можно использовать крахмал. Добавьте крахмал к воде, примерно 1 столовую ложку и 2-3 ложки воды.
Для получения лучшего эффекта не забудьте обезжирить яйца с помощью уксуса перед тем как нанести рисунок.
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