Актуально перед Пасхой: украинкам рассказали как продлить сроки хранения яиц + бонус

Если вы купили большой запас яиц к Пасхе или планируете длительную поездку, например, в отпуск, то вам точно понравится этот лайфхак.

Как продлить сроки хранения яиц

Все очень просто:

переложите яйца в коробку или пластиковый контейнер;

щедро засыпьте их солью;

поставьте в холодильник.

В таком виде яйца будут сохранять свежесть несколько недель.

Как покрасить яйца на Пасху

С хранением разобрались, теперь хотим предложить вам несколько интересных способов окрашивания пасхальных яиц.

Градиентные пасхальные яйца. Приготовьте пищевые красители по инструкции. Возьмите яйцо, и окуните его сначала немного в цвет, потом немного глубже, и еще раз, и еще. Слои краски при наложении друг на друга дадут интересный эффект. Акварельные разводы. Почувствуйте себя Ван Гогом! Смешай красители с водой, добавь уксуса для лучшей фиксации, и творите! Рисуй кисточкой абстрактные разводы, пятна, полосы – все, что душа пожелает. Фольга. Можете завернуть яйца в фольгу золотистую или серебристую. Это уже будет выглядеть необычно. Кроме того, фольгу можно использовать для создания рисунков. Сомните фольгу и ею нанесите краску на яйцо. Сочетайте разные оттенки, чтобы получить невероятные космические узоры. Мраморные яйца. Для этого необычного эффекта смешайте красители с маслом Окуните яйца и немного покрутите в воде. Все – готово. Ваши пасхальные яйца очаруют всех своим неповторимым узором. Декупаж. Эта техника предусматривает наложение картинок из салфеток. Для этого нужно наклеить однослойные картинки из салфеток и разгладить кисточкой с клеем. Поскольку мы будем есть эти пасхальные яйца, то вместо клея ПВА можно использовать крахмал. Добавьте крахмал к воде, примерно 1 столовую ложку и 2-3 ложки воды.

Для получения лучшего эффекта не забудьте обезжирить яйца с помощью уксуса перед тем как нанести рисунок.