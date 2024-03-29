Актуально перед Великоднем: українкам розповіли як подовжити терміни зберігання яєць + бонус

Якщо ви купили великий запас яєць до Великодня або плануєте тривалу поїздку, наприклад, у відпустку, то вам точно сподобається цей лайфхак.

Як подовжити терміни зберігання яєць

Все дуже просто:

перекладіть яйця в коробку або пластиковий контейнер;

щедро засипте їх сіллю;

поставте в холодильник.

В такому вигляді яйця будуть зберігати свіжість кілька тижнів.

Як пофарбувати яйця на Великдень

Зі зберіганням розібралися, тепер хочемо запропонувати вам кілька цікавих способів фарбування крашанок.

Градієнтні крашанки. Приготуйте харчові барвники за інструкцією. Візьміть яйце, та занурте його спочатку трішки колір, потім трохи глибше, і ще раз, і ще. Шари фарби при накладанні один на одного дадуть цікавий ефект. Акварельні розводи. Відчуйте себе Ван Гогом! Змішай барвники з водою, додай оцту для кращої фіксації, і творіть! Малюй пензликом абстрактні розводи, плями, смуги – все, що душа забажає. Фольга. Можете загорнути яйця в фольгу золотисту чи сріблясту. Це вже буде виглядати незвичайно. Крім того, фольгу можна використати для створення малюнків. Зімнуть фольгу та нею нанесіть фарбу на яйце. Поєднуйте різні відтінки, щоб отримати неймовірні космічні візерунки. Мармурові яйця. Для цього незвичного ефекту змішайте барвники з олією Занурте яйця та трохи покрутіть у воді. Все — готово. Ваші крашанки зачарують усіх своїм неповторним візерунком. Декупаж. Ця техніка передбачає накладення картинок з серветок. Для цього потрібно наклеїти одношарові картинки з серветок та розгладити пензликом з клеєм. Оскільки ми будемо їсти ці крашанки, то замість клею ПВА можна використати крохмаль. Додайте крохмаль до води, приблизно 1 столову ложку та 2-3 ложки води.

Для отримання кращого ефекту не забудьте знежирити яйця за допомогою оцту перед тим як нанести малюнок.