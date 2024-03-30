Сирський відхилив ідею мобілізувати 500 тисяч українців та назвав свою цифру

Останні пару місяців в засобах масової інформації ширилася інформація, що в ЗСУ планують призвати ще як мінімум 450-500 тисяч українців. Мовляв, така цифра, тому що потрібно не лише поповнювати лави Збройних Сил України, а й давати можливість бійцям отримати довгоочікувану ротацію. Дуже багато військових служать з перших днів війни й левова частка з них немає відпустки по кілька місяців чи навіть по року. Однак, новий головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Сирський назвав ці цифри перебільшеними. Після ретельної оцінки бойового складу та внутрішніх ресурсів Сирський заявив, що мобілізовувати потрібно в рази менше українців.

“Після перегляду наших внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу Збройних сил ця цифра була суттєво зменшена. Ми очікуємо, що у нас буде достатньо людей, здатних захищати Батьківщину. Йдеться не лише про мобілізованих, але й про добровольців“, – зазначив Сирський.

Наразі ведуть активні роботи всередині системи

Сирський зазначив, що сьогодні в Україні є багато частин особовий склад яких не брав і не бере участі у бойових діях. Наразі переглядають такі частини, розглядають ефективність кожного військового, який в таких частинах числиться і дивляться, чи можна було б робити якісь кадрові перестановки. Наприклад, тих хто давно на передовій відправляти на деякий час в тил і навпаки.

“Наразі ми переглядаємо чисельність певних частин, які не беруть участі у бойових діях, на підставі аудиту їхньої діяльності. Це дало нам змогу вивільнити тисячі військовослужбовців і спрямувати їх до бойових частин”, зазначив Головнокомандувач.

Також Сирський заявив, що на передову відправляються лише підготовлені військові. Якщо мова про щойно мобілізовану людину, то для початку такі особи проходять кількамісячне навчання.

“За дуже спеціальними винятками, наприклад, коли у людини вже є бойовий досвід, переважна більшість цих осіб прибувають до навчальних військових частин та центрів”, – підсумував Сирський.

Наприклад, станом на сьогодні 83% з усіх мобілізованих знаходяться на навчаннях.