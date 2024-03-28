Война близится к переломному моменту: известный астролог назвал даты, которые кардинально изменят сегодняшний ход событий

Многие астрологи, нумерологи, а также тарологи и другие похожие специалисты время от времени дают разнообразные прогнозы относительно войны. По поводу того, как будут развиваться события на фронте и в чью пользу. Конечно, очень часто эти прогнозы не сбываются. Однако есть несколько астрологов, которые почти всегда прочат то, что действительно потом происходит. Одним из таких есть Влад Росс. Мужчина поделился новым прогнозом на апрель и говорит, что этот месяц станет переломным в этой войне. Ситуация кардинально изменится не только на фронте, но и во внешней и внутренней политике. Так к чему готовиться украинцам?

Положительных изменений следует ожидать к концу месяца

По словам Влада Росса, 21 апреля можно будет наблюдать за аспектом Юпитера, Урана и Белой Луны. Это хороший и мощный знак для Украины. Это время важных решений и не исключено, что именно в этот период США предоставит Украине помощь размером в 60 миллиардов долларов. А еще, у астролога есть неутешительные новости для противника. Эксперт отмечает, что видит множество опасностей над территорией России. И это не только дроны, атаки которыми будут только учащаться. К ним прибавятся еще и ракеты, которые будут к тому же долетать до Москвы.

“Более того, первые дальнобойные украинские ракеты полетят в это время на Москву. Российскую столицу могут ожидать ровно такие же события, как были показаны в новом фильме “Мастер и Маргарита”, – горящая Москва“, — заявил Росс.

Вероятно, именно в апреле-мае Украина получит ряд дополнительной техники и боеприпасов, среди которых будут дальнобойные ракеты, что смогут существенно изменить ход событий.

Также астролог отмечает, что видит немалые изменения в мировоззрении людей. Росс отмечает, что конец весны может принести волну митингов и переворотов в соседнем государстве. Россияне будут ощущать опасность, не исключение, что продолжатся кровавые теракты. Все это приведет к общему бунту среди людей.

“Полностью изменится геополитическая стратегия всего мира, и мы будем отходить от масштабной войны, которая может разразиться в апреле 2024-го, к большому перелому – западный мир поймет, что нужно помогать Украине, иначе война охватит всю планету”, — заявил астролог.