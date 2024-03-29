Німецька намазка з 4 продуктів: ніхто не вгадає, з чого її приготували

Намазки на хліб були і залишаються популярними у багатьох країнах Європи. Особлива любов до різних паст та паштетів у німців. Цей народ готує різні цікаві та незвичні намазки. Крім типових паштетів з куркою, печінкою тріску, гуски та інших є паста з жолудями, грибами, ікрою та навіть трюфелями. Але в кожної родини є й свій авторський рецепт.

Німецька намазка на хліб з яблук

Звучить незвично, але ця страва буде дуже незвичною, а смак яблук не відчуватиметься.

Для приготування нам знадобиться:

вершкове масло — 30 грамів;

цибуля ріпчаста — одна штука;

яблуко — одна штука;

волоський горіх — 50 грамів;

сіль — щіпочка;

чорний перець — щіпка;

гірчиця — одна столова ложка.

Спосіб приготування

Приготувати цю намазку доволі просто, дотримуйтеся простого рецепта:

Наріжте невеликими шматочками багет та обсмажте на вершковому маслі.

Наріжте цибулю маленькими кубиками та також обсмажте на сковорідці в невеликій кількості олії.

Наріжте яблуко маленьким кубиком, саме наріжте, а не натріть. Додайте яблуко до цибулі та злегка обсмажте.

Помістіть смажені яблука та цибулю в чашу блендера.

Подрібніть горіхи та додайте їх до яблук з цибулею, збивайте блендером до однорідності.

Додайте в отриману масу гірчицю сіль та чорний перець та знову добре збийте.

Намазка готова, намажте її на попередньо обсмажений багет.

Це чудовий і незвичний варіант. Намазка смачна та ситна, але водночас легка та не перевантажує шлунок як м’ясний паштет.

До того ж ваші гості точно не зможуть відгадати, який саме інгредієнт ви додали до цієї страви. Не бійтеся експериментувати з новими смаками та рецептами. Також можете погратися зі смаками, додайте коріандр чи інші спеції. Можна спробувати додати морквину чи навіть батат. Створіть власний рецепт ідеальної намазки та здивуйте рідних та гостей.