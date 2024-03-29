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Немецкая намазка из 4 продуктов: никто не угадает, из чего она сделана

29.03.2024

Намазки на хлеб были и остаются популярными во многих странах Европы. Особая любовь к различным пастам и паштетам у немцев. Этот народ готовит различные интересные и необычные намазки. Кроме типичных паштетов с курицей, печенью трески, гуся и других есть паста с желудями, грибами, икрой и даже трюфелями. Но у каждой семьи есть и свой авторский рецепт.

Немецкая намазка на хлеб из яблок

Звучит необычно, но это блюдо будет очень необычным, а вкус яблок не будет ощущаться.

Для приготовления нам понадобится:

  • сливочное масло – 30 граммов;
  • лук репчатый – одна штука;
  • яблоко – одна штука;
  • грецкий орех – 50 граммов;
  • соль – щепотка;
  • черный перец – щепотка;
  • горчица – одна столовая ложка.

Способ приготовления

Приготовить эту намазку довольно просто, придерживайтесь простого рецепта:

  • Нарежьте небольшими кусочками багет и обжарьте на сливочном масле.
  • Нарежьте лук маленькими кубиками и также обжарьте на сковородке в небольшом количестве масла.
  • Нарежьте яблоко маленьким кубиком, именно нарежьте, а не натрите. Добавьте яблоко к луку и слегка обжарьте.
  • Поместите жареные яблоки и лук в чашу блендера.
  • Измельчите орехи и добавьте их к яблокам с луком, взбивайте блендером до однородности.
  • Добавьте в полученную массу горчицу соль и черный перец и снова хорошо взбейте.

Намазка готова, намажьте ее на предварительно обжаренный багет.

Это замечательный и необычный вариант. Намазка вкусная и сытная, но одновременно легкая и не перегружает желудок как мясной паштет.

К тому же ваши гости точно не смогут отгадать, какой именно ингредиент вы добавили в это блюдо. Не бойтесь экспериментировать с новыми вкусами и рецептами. Также можете поиграть со вкусами, добавьте кориандр или другие специи. Можно попробовать добавить морковку или даже батат. Создайте собственный рецепт идеальной намазки и удивите родных и гостей.

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29.03.2024
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