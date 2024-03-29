Немецкая намазка из 4 продуктов: никто не угадает, из чего она сделана
Намазки на хлеб были и остаются популярными во многих странах Европы. Особая любовь к различным пастам и паштетам у немцев. Этот народ готовит различные интересные и необычные намазки. Кроме типичных паштетов с курицей, печенью трески, гуся и других есть паста с желудями, грибами, икрой и даже трюфелями. Но у каждой семьи есть и свой авторский рецепт.
Немецкая намазка на хлеб из яблок
Звучит необычно, но это блюдо будет очень необычным, а вкус яблок не будет ощущаться.
Для приготовления нам понадобится:
- сливочное масло – 30 граммов;
- лук репчатый – одна штука;
- яблоко – одна штука;
- грецкий орех – 50 граммов;
- соль – щепотка;
- черный перец – щепотка;
- горчица – одна столовая ложка.
Способ приготовления
Приготовить эту намазку довольно просто, придерживайтесь простого рецепта:
- Нарежьте небольшими кусочками багет и обжарьте на сливочном масле.
- Нарежьте лук маленькими кубиками и также обжарьте на сковородке в небольшом количестве масла.
- Нарежьте яблоко маленьким кубиком, именно нарежьте, а не натрите. Добавьте яблоко к луку и слегка обжарьте.
- Поместите жареные яблоки и лук в чашу блендера.
- Измельчите орехи и добавьте их к яблокам с луком, взбивайте блендером до однородности.
- Добавьте в полученную массу горчицу соль и черный перец и снова хорошо взбейте.
Намазка готова, намажьте ее на предварительно обжаренный багет.
Это замечательный и необычный вариант. Намазка вкусная и сытная, но одновременно легкая и не перегружает желудок как мясной паштет.
К тому же ваши гости точно не смогут отгадать, какой именно ингредиент вы добавили в это блюдо. Не бойтесь экспериментировать с новыми вкусами и рецептами. Также можете поиграть со вкусами, добавьте кориандр или другие специи. Можно попробовать добавить морковку или даже батат. Создайте собственный рецепт идеальной намазки и удивите родных и гостей.
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