Немецкая намазка из 4 продуктов: никто не угадает, из чего она сделана

Намазки на хлеб были и остаются популярными во многих странах Европы. Особая любовь к различным пастам и паштетам у немцев. Этот народ готовит различные интересные и необычные намазки. Кроме типичных паштетов с курицей, печенью трески, гуся и других есть паста с желудями, грибами, икрой и даже трюфелями. Но у каждой семьи есть и свой авторский рецепт.

Немецкая намазка на хлеб из яблок

Звучит необычно, но это блюдо будет очень необычным, а вкус яблок не будет ощущаться.

Для приготовления нам понадобится:

сливочное масло – 30 граммов;

лук репчатый – одна штука;

яблоко – одна штука;

грецкий орех – 50 граммов;

соль – щепотка;

черный перец – щепотка;

горчица – одна столовая ложка.

Способ приготовления

Приготовить эту намазку довольно просто, придерживайтесь простого рецепта:

Нарежьте небольшими кусочками багет и обжарьте на сливочном масле.

Нарежьте лук маленькими кубиками и также обжарьте на сковородке в небольшом количестве масла.

Нарежьте яблоко маленьким кубиком, именно нарежьте, а не натрите. Добавьте яблоко к луку и слегка обжарьте.

Поместите жареные яблоки и лук в чашу блендера.

Измельчите орехи и добавьте их к яблокам с луком, взбивайте блендером до однородности.

Добавьте в полученную массу горчицу соль и черный перец и снова хорошо взбейте.

Намазка готова, намажьте ее на предварительно обжаренный багет.

Это замечательный и необычный вариант. Намазка вкусная и сытная, но одновременно легкая и не перегружает желудок как мясной паштет.

К тому же ваши гости точно не смогут отгадать, какой именно ингредиент вы добавили в это блюдо. Не бойтесь экспериментировать с новыми вкусами и рецептами. Также можете поиграть со вкусами, добавьте кориандр или другие специи. Можно попробовать добавить морковку или даже батат. Создайте собственный рецепт идеальной намазки и удивите родных и гостей.