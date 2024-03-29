Українців обурені:з 1 квітня  Київстар запровадить несподівані обмеження для своїх клієнтів

В компанії Київстар попередили своїх абонентів про обмеження. Про це повідомили на офіційному сайті компані.

Про що йдеться

Відповідно до оголошення з сайту компанії Київстар це торкнеться не всіх, а лише певної категорії. Зміни відчують:

користувачі тарифів IoT можуть зіткнутися з обмеженнями, якщо вони підключать 10 або більше сім карток на один розрахунковий період.

Обмеження можуть ввести, якщо 30% або більше з цих підключених карток залишаться активними тільки в першому розрахунковому періоді. В такому разі Київстар залишає за собою право обмежити подальше підключення додаткових карток для цього абонента.

Обмеження введуть вже з першого квітня 2024 року і вони торкнуться таких тарифів — IoT Start, IoT Mini, IoT База.

Зазначимо, що IoT (інтернет речей) — це система пристроїв, які обмінюються даними між собою та з зовнішнім середовищем через мережу зв’язку.

В компанії зазначають, що завдяки цій технології можна автоматично відстежувати роботу різних систем та процесів в режимі реального часу. Простими словами з її допомогою можна контролювати стан устаткування чи відстежувати пересування транспортних засобів.

Додають, що для організації інфраструктури IoT потрібні розумні датчики та сенсори, обладнані спеціальними М2М SIM-картами, платформа для управління системою та обробки даних, а також мережа зв’язку (GSM, LTE або NB-IoT) для взаємодії пристроїв між собою та платформою.

При цьому в компанії Київстар наголошують, що компанія бізнесу всі необхідні ресурси для побудови інфраструктури IoT — М2М SIM-картки, власні мережі для передачі даних, програмне забезпечення для збору та обробки даних. Загалом ця технологія широко застосовується в багатьох галузях.

Також днями Київстар повідомив про надання півмільйона гривень на створення мобільних груп ППО. До цієї ініціативи просять долучитися небайдужих українців.