Київстар

Українців обурені:з 1 квітня  Київстар запровадить несподівані обмеження для своїх клієнтів

29.03.2024

В компанії Київстар попередили своїх абонентів про обмеження. Про це повідомили на офіційному сайті компані. 

Про що йдеться

Відповідно до оголошення з сайту компанії Київстар це торкнеться не всіх, а лише певної категорії. Зміни відчують:

  • користувачі тарифів IoT можуть зіткнутися з обмеженнями, якщо вони підключать 10 або більше сім карток на один розрахунковий період. 
  • Обмеження можуть ввести, якщо 30% або більше з цих підключених карток залишаться активними тільки в першому розрахунковому періоді. В такому разі Київстар залишає за собою право обмежити подальше підключення додаткових карток для цього абонента. 

Обмеження введуть вже з першого квітня 2024 року і вони торкнуться таких тарифів —  IoT Start, IoT Mini, IoT База. 

Зазначимо, що IoT (інтернет речей) — це система пристроїв, які обмінюються даними між собою та з зовнішнім середовищем через мережу зв’язку. 

В компанії зазначають, що завдяки цій технології можна автоматично відстежувати роботу різних систем та процесів в режимі реального часу. Простими словами з її допомогою можна контролювати стан устаткування чи відстежувати пересування транспортних засобів.

Додають, що для організації інфраструктури IoT потрібні розумні датчики та сенсори, обладнані спеціальними М2М SIM-картами, платформа для управління системою та обробки даних, а також мережа зв’язку (GSM, LTE або NB-IoT) для взаємодії пристроїв між собою та платформою. 

При цьому в компанії Київстар наголошують, що компанія бізнесу всі необхідні ресурси для побудови інфраструктури IoT — М2М SIM-картки, власні мережі для передачі даних, програмне забезпечення для збору та обробки даних. Загалом ця технологія широко застосовується в багатьох галузях. 

Також днями Київстар повідомив про надання півмільйона гривень на створення мобільних груп ППО. До цієї ініціативи просять долучитися небайдужих українців. 

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29.03.2024
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