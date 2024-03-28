Війна наближається до переломного моменту: відомий астролог назвав дати, які кардинально змінять сьогоднішній хід подій

Чимало астрологів, нумерологів, а ще тарологів й інших схожих фахівців час від часу дають різноманітні прогнози стосовно війни. Стосовно того, як будуть розвиватися події на фронті та на чию користь. Звісно, що дуже часто ці прогнози не збуваються. Однак є кілька астрологів, які майже завжди пророкують те, що дійсно потім стається. Одним з таких є Влад Росс. Чоловік поділився новим прогнозом на квітень й каже, що цей місяць стане переломним у цій війні. Ситуація кардинально зміниться не лише на фронті, а й загалом у зовнішній і внутрішній політиці. То до чого готуватися українцям?

Позитивних змін слід чекати під кінець місяця

За словами Влада Росса 21 квітня можна буде спостерігати за аспектом Юпітера, Урана та Білого Місяця. Це хороший і дуже потужний знак для України. Це час важливих рішень й не виключено, що саме в цей період США таки нададуть Україні допомогу розміром у 60 мільярдів доларів. А ще, астролог має невтішні новини для противника. Експерт зазначає, що бачить багато небезпек над територією Росії. І це не лише дрони, атаки якими лише частішатимуть. До них додадуться ще й ракети, які до того ж долітатимуть до Москви.

“Ба більше, перші далекобійні українські ракети полетять у цей час на Москву. На російську столицю можуть чекати рівно такі самі події, як були показані в новому фільмі “Майстер і Маргарита”, – палаюча Москва“, – заявив Росс.

Ймовірно, саме у квітні-травні Україна отримає ряд додаткової техніки та боєприпасів серед котрих будуть далекобійні ракети, які зможуть суттєво змінити хід подій.

Також, астролог зазначає, що бачить чималі зміни у світогляді людей. Росс зазначає, що кінець весни може принести хвилю мітингів та переворотів у сусідній державі. Росіяни відчуватимуть небезпеку, не виключення, що продовжаться криваві теракти. Все це призведе до загального бунту серед людей.

“Повністю зміниться геополітична стратегія всього світу, і ми будемо відходити від масштабної війни, яка може вибухнути у квітні 2024-го, до великого перелому – західний світ зрозуміє, що потрібно допомагати Україні, інакше війна охопить всю планету“, – заявив астролог.