До перерасчета пенсий осталось 4 дня: названы суммы и категории

В Украине с начала войны отменили достаточно много надбавок к пенсиям. Все из-за нехватки средств в бюджете. Осталась лишь мартовская индексация, которая недавно состоялась. В результате пенсионеры получили от 100 до 1000 и более гривен. Средний размер доплаты варьировался около 400 гривен. Однако с 1 апреля часть пенсионеров получит еще одну прибавку. Людям досчитают по 520 гривен и речь о тех, кто в этом году выходит на заслуженный отдых. Однако выходить нужно по всем правилам, то есть в 60 лет, и с необходимым стажем, который составляет 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

Надбавка напрямую связана с повышением зарплаты

Минимальная пенсия украинцев, выходящих на заслуженный отдых на вышеупомянутых условиях, не может быть ниже 40% от минимальной зарплаты в Украине. С 1 апреля последняя составит 8000 гривен, а значит минимальная пенсия не может быть ниже 3200 гривен.

Кстати, минимальную зарплату в этом году повышали дважды. Впервые она выросла до 7000 гривен в начале года, а во второй раз вырастет вот уже в апреле. Так же случилось и с минимальной пенсией. Это повышение, о котором идет речь, уже частично произошло 1 марта. Пенсионерам доплатили по 160 гривен и в результате минимальная пенсия выросла с 2680 гривен до 2840 гривен. А через несколько дней пенсия вырастет до 3200 гривен. К слову, те пенсионеры, которые достигли пенсионного возраста и продолжают работать, на данное повышение не претендуют.

Некоторые лица могут оформить 10 пенсий одновременно

Сотрудники медицинских учреждений, отрасли образования и культуры имеют право при выходе на пенсию оформить разовую помощь в виде 10 пенсий. Это при условии, что весь необходимый стаж был наработан в вышеупомянутых отраслях. Подаваться заявку на выплату следует в отделении Пенсионного Фонда по месту регистрации.