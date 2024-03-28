До перерахунку пенсій залишилося 4 дні: названо суми та категорії

В Україні від початку війни скасували доволі багато надбавок до пенсій. Все через брак коштів у бюджеті. Залишилась лише березнева індексація, яка власне нещодавно відбулася. В її результаті пенсіонери отримали від 100 до 1000 та більше гривень. Середній розмір доплати варіювався в межах 400 гривень. Однак з 1 квітня частина пенсіонерів отримає ще одну надбавку. Людям дорахують по 520 гривень й мова про тих, хто цьогоріч виходить на заслужений відпочинок. Однак виходити потрібно по всіх правилах, Тобто у 60 років, та з необхідним стажем, який становить 30 років для жінок та 35 років для чоловіків.

Надбавка напряму пов’язана з підвищенням зарплати

Мінімальна пенсія українців, які виходять на заслужений відпочинок на вищезгаданих умовах не може бути нижчою ніж 40% від мінімальної зарплати в Україні. З 1 квітня остання становитиме 8000 гривень, а значить мінімальна пенсія не може бути нижчою ніж 3200 гривень.

До слова, мінімальну зарплату цьогоріч підвищували двічі. Вперше вона зросла до 7000 гривень на початку року, а вдруге зросте ось вже у квітні. Так само трапилося й з мінімальною пенсією. Це підвищення про яке йде мова, вже частково відбулося 1 березня. Пенсіонерам доплатили по 160 гривень й в результаті мінімальна пенсія зросла з 2680 гривень до 2840 гривень. А за декілька днів пенсія зросте до 3200 гривень. До слова, ті пенсіонери, які досягли пенсійного віку і продовжують працювати — на дане підвищення не претендують.

Деякі особи можуть оформити 10 пенсій одночасно

Працівники медичних установ, галузі освіти та культури мають право при виході на пенсію оформити разову допомогу у вигляді 10 пенсій. Це лише за умови, що весь необхідний стаж було напрацьовано у вищезгаданих галузях. Подавати заявку на виплату потрібно у відділенні Пенсійного Фонду за місцем реєстрації.