В Україні з’явилася нова дитяча виплата: хто може оформити від 6 000 до 11 000 гривень на дитину

В Україні під час війни з’явилося доволі багато нових видів соціальної допомоги. Уряд намагається підлаштовуватися під нові реалії українців та підтримувати вразливі категорії населення. Відтак наразі фінансову допомогу можуть отримати родини, які тимчасово опікуються дітьми, що втратили батьків. Мова саме про діток, які втратили опіку дорослих, але ще не отримали статус сироти. Допоки цей статус оформлюється, а це може тривати до шести місяців і навіть більше, такі діти зазвичай проживають у родичів, знайомих, будинках сімейного типу тощо. Відтепер весь цей період до моменту коли дитина офіційне отримає статус сироти їй держава нараховуватиме щомісячну фінансову допомогу. Ці гроші допоможуть тимчасовим та неофіційним опікунам піклуватися про дитину і забезпечувати її речами першої потреби.

Який розмір виплат передбачається?

Розмір допомоги залежить від віку дитина.

Діти віком до 6 років претендують на щомісячну виплату розміром у 6 407 гривень. Від 6 до 18 років — 7990 гривень. Якщо мова про дитину з інвалідністю, то малеча, якій ще немає 6 років отримуватиме 8 970 гривень щомісяця. Діти з інвалідністю у віці від 6 до 18 років отримуватимуть по 11 186 гривень.

Подати заявку на отримання допомоги може особа, у якої дитина проживатиме той період допоки виготовлятимуться відповідні документи й дитині нададуть статус сироти. Також, право оформити допомогу має представник тимчасового опікуна чи будинку сімейного типу.

Подати заяву на отримання виплат можна через місцеві селищні чи міські ради, виконавчі органи територіальних громад або ЦНАПи. Немає значення, скільки часу дитина проживатиме у прийомній сім’ї. Весь цей період виплати надходитимуть на рахунок опікуна.