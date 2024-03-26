Драгоценная монета номиналом в одну гривну: на этот экземпляр охотятся все коллекционеры

В Украине можно очень выгодно продать разные вещи и деньги, в том числе. Речь не только о раритетных монетах, или золотых монетах, но и об обычных украинских гривнах, либо 10 или 50 копейках. У многих украинцев дома могут найтись монеты, стоимость которых достигает 20 000 гривен и более. За некоторые экземпляры коллекционеры готовы буквально соперничать. Особенно это заметно на онлайн-аукционах, где иногда стартовая цена в две гривны за лот превращается в 10 000 гривен и больше. Какие монеты следует искать в копилке? Рассказываем.

Некоторые монеты стоят до 20 000 гривен

От 10 000 до 20 000 гривен готовы платить за монету номиналом в 1 гривну 1992 года выпуска. Это разновидность 1.1 Ааг и она отличается от других своим гладким гуртом без каких-либо надписей.

“На момент чеканки еще не было инструмента для нанесения надписи на гурт. Поэтому эти гривны считаются неоконченными“, — отмечают специалисты.

Также ценятся монеты номиналом в 1 гривну 1995 года выпуска. Это разновидность 1Баг. За них можно выручить от 7000 до 9000 гривен. Такие монеты тоже имеют гладкий гурт.

Схожие характеристики и схожую ценность имеет и монета номиналом в одну гривну 2001 года выпуска. Это разновидность 1АДг, за которую можно выторговать 5000 гривен. Уникальность этой монеты такая же, как и у двух предыдущих — гладкий гурт.

“Поскольку эта гривна редкая и дорогая, ее часто подделывают фальшивомонетчики. Они спиливают надписи на гурте в более дешевой гривне 2001 года. Проверяйте параметры монеты: оригинал весит 6,8 г, диаметр 26 мм“, — предупреждают специалисты.

Обычно коллекционеры охотятся на монеты с дефектами или те, которые были выпущены в ограниченном количестве.