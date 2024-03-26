Не оплатив покупки в супермаркеті і потрапив до в’язниці на 5 років: як карають українців в умовах воєнного стану

Чоловік в Ашані поклав до кишень свого одягу шість упаковок батарейок на загальну суму 3 019 гривень. На судовому засіданні обвинувачуваний в крадіжці товару повністю визнав свою провину.

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Відомо, що чоловік взяв з прилавка Ашану шість упаковок батарейок та поклав їх у кишеню не оплативши. Своїми діями він завдав супермаркету збитку на суму 3 019 гривень. Громадянин свою провину визнав, але йому призначили покарання. Про це стало відомо у рішенні Пустомитівського районного суду Львівської області, яке оприлюднили 23 лютого 2024 року.

14 вересня 2023 року в приміщенні Ашан чоловік взяв з прилавка шість упаковок акумуляторних батарейок “Duracell”, поклав їх в ліву та праву кишені шортів та намагався винести з магазину. Однак його зупинили працівники охорони. Своїми діями чоловік завдав матеріальної шкоди на суму 3 019 гривень та вчинив замах на таємне викрадення чужого майна, вчинене в умовах воєнного стану, тобто кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

На судовому засіданні обвинувачений свою вину повністю визнав та пояснив, що 14 вересня 2023 року він перебував в приміщенні магазину та вирішив викрасти батарейки. З викраденим майном він пройшов мимо каси, але його затримала охорона магазину. Чоловік розкаявся у скоєному та попросив його суворо не карати.

Яким був вирок суду

Чоловіка визнали винним в пред’явленому обвинуваченні за частиною 2 статті 15 частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. В результаті чоловікові призначили покарання у вигляді п’яти років та одного місяця позбавлення волі.

Загалом, це досить суворе покарання, однак суд посилається на дію воєнного стану, тому призначив саме таке покарання.

Нагадаємо, що в уряді розглядають можливість мобілізації ув’язнених, за виключенням тих, хто відбуває покарання за тяжкі злочини.