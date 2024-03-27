Украинцам предлагают дистанционную работу с зарплатой до 70 000 гривен: вакансии разные и это не ИТ

В Украине все привыкли, что если речь об отдаленной работе с высокой зарплатой, то это лишь ИТ-отрасль, ну или как минимум графический дизайн. Однако рынок труда довольно сильно изменился, особенно за последние несколько лет пандемии и коронавируса. Теперь работать дома и хорошо при этом зарабатывать может гораздо большая категория населения. Например, на сегодня на популярных сайтах по поиску работы удалось найти сразу несколько разнопрофильных вакансий с очень достойной оплатой. Все они предлагают отдаленную занятость.

Что это за вакансии?

Работа в совершенно разных отраслях и требования к соискателям тоже сильно разнятся. Вот сегодня, например, нужно таких специалистов:

Продавец QR-кодов на памятники. Платить обещают до 45 тысяч гривен ежемесячно. Данная вакансия предусматривает трудоустройство работников, не имеющих опыта работы. Зарплата формируется в зависимости от количества проданных QR-кодов, но в компании утверждают, что в среднем получается около 45 000 грн. QR-код содержит всю информацию на памятнике, фактически заменяя ее. Менеджер по продажам. Зарплата до 70000 гривен. Правда, здесь есть важное требование, а именно знание чешского или словацкого языка. “Знание чешского или словацкого языка на продвинутом или свободном уровне (В2-С2). Навыки в продаже будут преимуществом. Способность к быстрому обучению и стремлению постоянно развиваться. Способность определить потребности клиента и предлагать индивидуальные решения. Грамотный язык и сильные коммуникационные навыки. Работа в команде единомышленников”, — говорится в объявлении. Специалист службы поддержки. Зарплата до 20000 гривен. “Принимать входящие обращения от клиентов (e-mail, онлайн-чаты). Поддерживать дружескую атмосферу в общении с клиентами. Выявлять клиентоориентированность в работе и максимально помогать в решении вопросов“, – говорится в объявлении.

Больше всего вакансий есть в нише “менеджер по продажам” и зарплаты в этой нише достаточно высокие, особенно если вы знаете какой-то иностранный язык.