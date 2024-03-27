Українцям пропонують дистанційну роботу з зарплатнею до 70 000 гривень: вакансії різні і це не ІТ

В Україні всі звикли, що якщо мова про віддалену роботу з високою зарплатнею, то це лише ІТ-галузь, ну або як мінімум графічний дизайн. Однак ринок праці доволі сильно змінився, а особливо за останні кілька років пандемії та коронавірусу. Тепер працювати вдома і гарно при цьому заробляти може набагато більша категорія населення. Наприклад, станом на сьогодні на популярних сайтах з пошуку роботи вдалося знайти відразу декілька різнопрофільних вакансій з дуже достойною оплатою. Всі вони пропонують віддалену зайнятість.

Що це за вакансії?

Робота в абсолютно різних галузях і вимоги до пошуковців теж сильно різняться. Ось, наприклад, потрібно таких спеціалістів:

Продавець QR- кодів на пам’ятники. Платити обіцяють до 45 000 гривень щомісяця. Дана вакансія передбачає працевлаштування працівників, які не мають досвіду роботи. Зарплата формується залежно від кількості проданих QR- кодів, але загалом у компанії стверджують, що в середньому виходить близько 45 000 грн . QR- код містить всю інформацію на пам’ятнику фактично замінюючи її. Менеджер з продажів. Зарплата до 70 000 гривень. Щоправда, тут є важлива вимога, а саме знання чеської або словацької мови. “Знання чеської чи словацької мови на просунутому, чи вільному рівні (В2-С2). Навички у продажу будуть перевагою. Здатність до швидкого навчання та прагнення постійно розвиватися. Здатність визначити потреби клієнта та пропонувати індивідуальні рішення. Грамотна мова та сильні комунікаційні навички. Робота у команді однодумців”, – пишеться в оголошенні. Спеціаліст служби підтримки. Зарплата до 20 000 гривень. “Приймати вхідні звернення від клієнтів (e-mail, онлайн-чати). Підтримувати дружню атмосферу у спілкуванні з клієнтами. Виявляти клієнтоорієнтованість у роботі та максимально допомагати у вирішенні питань“, – йдеться в оголошенні.

Найбільше вакансій є у ніші “менеджер з продаж” і зарплати у цій ніші доволі високі, а особливо якщо ви знаєте якусь іноземну мову.